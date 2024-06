Gewinnspiel: Wir verlosen die s.Oliver Deos mit neuer Formel

In Kooperation mit MÄURER & WIRTZ verlosen wir fünf Exemplare der s.Oliver Deos. Mitmachen, lohnt sich!

Immer am Puls der Zeit und mit dem absoluten Anspruch die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden einzufangen, zählt s.Oliver zu den bekanntesten Marken und ist heute die Nr. 3 Lifestyle Brand für Herren (Quelle: IRI LEH + DM (YTD 2022)). Die s.Oliver Deodorant-Sprays sind die perfekte Kombination aus Duft und Deo und somit die ideale Ergänzung zum gleichnamigen s.Oliver-Duft. Alle s.Oliver-Deodorant-Sprays verzichten auf Aluminiumsalze, sind vegan und kommen in einer zu 100 % recycelbaren Dose im modernen Alu-Look.

Die neue Active-Guard-Technology ist eine einzigartige Lösung, um Achseln geschützt und frisch zu halten – sie erkennt und neutralisiert unangenehme Gerüche und sorgt damit für ein unverwechselbares Frischegefühl. Die innovative Fresh-Boost-Technology enthält ein Duftstoffmolekül, das beim Auftragen auf Textilien und Haut haftet. Die High-Performance-Technologie erneuert den Duft des Deodorants beim Tragen, schützt so vor unangenehmen Gerüchen und verspricht ein langanhaltendes Frischegefühl.

Sie sind die perfekte Kombination aus Duft und Funktionalität: Die DEOs von s.Oliver! In neuem Design geben dir die Deodorants der erfolgreichen s.Oliver-Herrenduftklassiker So Pure, Black Label, Classic ab sofort dank innovativer Active-Guard-Technology ultra langen High-Performance-Schutz! Doch damit nicht genug: Ab sofort gibt es noch mehr Auswahl mit dem brandneuen Deodorant-Spray zum begehrten s.Oliver Duft Extra Fresh – inklusive neuer Fresh-Boost-Technology!

