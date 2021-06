Gewinnspiel: Wir verlosen DC Super Hero Girls Teen Power für die Switch

Wenn sie sich gerade keine packenden Auseinandersetzungen im Namen der Gerechtigkeit liefern, könnt ihr die verschiedenen Viertel von Metropolis erkunden und die coolsten Orte aus der Serie besuchen. Dabei rettet ihr beispielsweise entlaufene Katzen oder deckt euch mit neuen coolen Outfits ein, die euren persönlichen Stil unterstreichen. Ihr könnt sogar einen zerstörten Teil der Stadt wieder aufbauen und so helfen, Metropolis mit neuen Geschäften und Gebäuden wieder erblühen zu lassen.

In den Kämpfen von könnt ihr dank der eingängigen Steuerung problemlos verschiedene Angriffe zu rasanten Kombos aneinanderreihen. Obendrein haben sie eine große Auswahl an Spezialangriffen, die sich je nach Superheldin unterscheiden. Wonder Woman setzt etwa ihr Lasso der Wahrheit und ihr Flugschild ein, Supergirl verfügt über einen Hitzeblick und Superatem und Batgirl erfindet nützliche Werkzeuge wie den Batarang und den Bat-Hook. Die quirlige Harley Quinn kann dank ihrer Ulkfedern beeindruckende Sprünge ausführen, Catwoman setzt als geschickte Juwelendiebin ihren Katzentanz ein und Star Sapphire lockt Gegner mit ihrem Liebesbann in die Falle. Dank dieser Fähigkeiten wissen die SchergInnen des Oberbösewichts Toyman kaum, wie ihnen geschieht.

Der Nintendo Switch-Titel basiert auf der Animationsserie DC Super Hero Girls und bietet ein neues Abenteuer mit den beliebten Charakteren. Es gilt, Metropolis aus den Fängen einiger der berüchtigtsten SchurkInnen des DC-Universums zu befreien. Zugleich müssen die Freundinnen ihre geheime Identität wahren und ihr Leben als ganz normale Teenager an der Metropolis High School mit dem als Superheldin vereinbaren.

