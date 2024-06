Gewinnspiel: Wir verlosen das neue s.Oliver Superior Intense Blue Eau de Toilette

s.Oliver Superior Intense Blue – der Duft, der dem Mann Sicherheit, Stärke und Tradition verleiht. Die neue, intensive Duftvariante des Duftbestsellers s.Oliver Superior vereint intensive Noten mit der persönlichen Ausstrahlung und vervollständigt passend zu jeder Lebenssituation den alltäglichen Auftritt. Egal ob es der morgendliche Spaziergang im Wald, der Weg zum Sport oder die Verabredung am Abend zum Italiener ist, s.Oliver Superior Intense Blue verleiht mit jedem Sprühstoß das befreiende Gefühl, man selbst zu sein. Der sinnlich-aromatische Herrenduft ist ab Ende Juni 2024 im Handel erhältlich.

Intensiver Duft für den starken Auftritt

s.Oliver Superior Intense Blue ist ein starker, aromatischer Duft. Die Kopfnote enthüllt eine spritzige Zitrone, kontrastiert mit kräftigem Kardamom und schwarzem Pfeffer. Diese wird durch die aromatische Wirkung der Kombination von Lavendel, Geranie und dem holzig-süßen Zedernholz abgerundet. Die Basisnoten sind ein Fest der ambrierten Sinnlichkeit von holzigem Vetiver, tief gehendem Ladanum und sinnlichem Amber.

Kopfnote: Zitrone, Kardamom, schwarzer Pfeffer

Herznote: Geranie, Lavendel, Zedernholz

Fondnote: Vetiver, Ladanum, Amber

Modernes Design

Das Design spiegelt mit seinem eleganten Look auch in der intensiven Duftvariante die Lifestylewelt von s.Oliver Superior wider: Ein schwerer Glasflakon mit aufwendigen Kappen, der einen ausgesuchten Stil demonstriert. Die neue Farbgebung in Tiefblau vermittelt Extravaganz und Intensität. Durch die silberne Veredelung und aufwendige Prägung sowohl des Flakons als auch der Faltschachtel – in Anlehnung an den Duftklassiker – wirkt s.Oliver Superior Intense Blue besonders männlich und maskulin und hebt damit die Stärke des Duftes auch optisch hervor.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 18.6.2024 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!