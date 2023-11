Gewinnspiel: Wir verlosen Das Beste kommt noch! Kinogutscheine und Goodies

Anlässlich des bevorstehenden Das Beste kommt noch! Kinostarts am 7.12.2023 verlosen wir mit dem Constantin Film Verleih Kinogutscheine und coole Goodies. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

2 x „Auf Entdeckungsreise direkt vor der Haustür: Der neue Stadtführer Spezial aus dem Vista Point Verlag für Wien“

2 x 2 Kinogutscheine

Was erwartet euch?

Arthur und Felix sind beste Freunde, obwohl sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Arthur leiht seinem abgebrannten Freund Felix seine Krankenkarte und erfährt so, dass dieser todkrank ist. Doch seiner Unfähigkeit geschuldet Dinge offen anzusprechen, verheddert er sich so sehr, dass am Ende Felix denkt sein bester Freund wird sterben! So beginnt Felix den gesunden Arthur zu pflegen und in die Kunst des Lebens einzuweihen. Dass dies nicht lange gut gehen kann, liegt auf der Hand. Doch am Ende lernt Arthur das Leben kennen und Felix lernt zu lieben.