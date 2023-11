Gewinnspiel: Wir verlosen coole WISH Fanpakete

Der Film wird von Oscar-Preisträger Chris Buck („Die Eiskönigin“, „Die Eiskönigin 2“) und Fawn Veerasunthorn („Raya und der letzte Drache“) inszeniert, von Peter Del Vecho („Die Eiskönigin“, „Die Eiskönigin 2“) produziert und von Juan Pablo Reyes Lancaster Jones („Encanto“) koproduziert. Jennifer Lee („Die Eiskönigin“, „Die Eiskönigin 2“) ist ausführende Produzentin. Lee und Allison Moore („Night Sky“, „Manhunt“) sind Verfassende des Projekts. Mit Originalsongs der Grammy-nominierten Singer-Songwriterin Julia Michaels und des Grammy®-prämierten Produzenten, Songwriters und Musikers Benjamin Rice sowie der Filmmusik von Komponist Dave Metzger kommt WISH am 30. November 2023 in die Kinos.

Die junge, aufgeweckte Asha, mit dem Herzen am rechten Fleck, lebt in dem wunderschönen Land Rosas vor der iberischen Halbinsel, das auch als ‚Königreich der Wünsche‘ bekannt ist. König Magnifico, Herrscher von Rosas, hat die verantwortungsvolle Aufgabe zu entscheiden, welche Wünsche er gewähren und wahr werden lässt. Als Asha einen zu mächtigen Wunsch äußert, wird er von einer kosmischen Kraft erhört – einem kleinen Stern mit grenzenloser Energie. Mit Sterns Unterstützung nimmt Asha all ihren Mut zusammen, um sich gegen die Willkür von König Magnifico zu stellen und ihre Gemeinde zu retten. Eine sagenhafte Reise durch eine magische Welt voller Humor, Abenteuer und grenzenloser Freundschaft beginnt. Die legendären Walt Disney Animation Studios präsentieren mit WISH ihren neuesten und einzigartig animierten Geniestreich, der zeigt, dass mutige Menschen Erstaunliches erreichen können, sobald sie sich mit der Magie der Sterne verbinden.

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts des Disney-Weihnachtsfilms WISH am 30.11.2023 verlosen wir zwei coole Fanpakete. Mitmachen lohnt sich!

Wish startet am 30.11.2023 in den heimischen Kinos.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!