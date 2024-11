Gewinnspiel: Wir verlosen Borderlands auf DVD und 4K-UHD-Blu-ray

Lilith kehrt widerwillig in ihre Heimat Pandora zurück, dem chaotischsten Planeten der Galaxie. Beauftragt mit der Suche nach der Tochter des übermächtigen Atlas, stellt die berüchtigt-mysteriöse Kopfgeldjägerin ein bunt zusammengewürfeltes Team von Außenseitern auf: Roland, ein erfahrener Söldner mit einer Mission; Tiny Tina, eine wilde, vorpubertäre Sprengstoffliebhaberin; Krieg, Tinas muskelbepackter, wortkarger Beschützer; Tannis, eine kauzige Wissenschaftlerin, die schon alles gesehen hat; und Claptrap, ein besserwisserischer Roboter mit fragwürdiger Moral. Gemeinsam muss die ungleiche Truppe gegen eine außerplanetarische Spezies sowie eine Horde gefährlicher Banditen kämpfen, um eines der brisantesten Geheimnisse Pandoras zu lüften. Das Schicksal des Universums könnte in ihren Händen liegen … aber für sie geht es um viel mehr!

Anlässlich des bevorstehenden Heimkinostarts am 6.12.2024 verlosen wir in Kooperation mit Leonine die Videospielfilmumsetzung Borderlands auf DVD und 4K-UHD-Blu-ray. Als Draufgabe gibt’s coole Claptrap-Schlüsselanhänger. Mitmachen, lohnt sich!

Borderlands erscheint am 6.12.2024 auf DVD, Blu-ray, 4K-UHD-Blu-ray und in zwei Steelbook-Varianten.

