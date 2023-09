Gewinnspiel: Wir verlosen Björn Dunkerbeck – Born to Wildsurf Kinogutscheine

Zum bevorstehenden Kinostart am 6.10.2023 verlosen wir in Kooperation mit Panda Film Die einfachen Dinge Kinogutscheine. Mitmachen, lohnt sich!

Bjørn Dunkerbeck, mit 42 Weltmeistertiteln der erfolgreichste Profisportler aller Zeiten, kämpft sich mit 52 Jahren, trotz einer schweren Hüftoperation, nochmals zurück an die Weltspitze. Er surft nicht nur zusammen mit seinem 17-jährigem Sohn Liam auf höchstem Niveau, sondern er will 2021 in Lüderitz, einer kleinen Hafenstadt in Namibia, den Windsurf-Speed Weltrekord mit der magischen Schallmauer von 100 km/h brechen. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 103,67 km/Stunde Maximal Speed schafft er es schließlich einer von fünf Windsurfern zu sein, welche diese Marke jemals durchbrochen haben. Die beindruckende und spannende Dokumentation von Regisseur und Produzent Gerald Salmina erzählt die Lebensgeschichte von Bjørn Dunkerbeck über drei Generation von Windsurfern und versucht gleichzeitig herauszufinden, was den Menschen hinter dem Jahrhundertsportler, der nach drei Jahrzehnten Profikarriere immer noch in der Weltspitze der Speedsurfer ist, ausmacht und antreibt. Dabei kommen auch einige seiner Herausforderer wie Robby Naish oder Josh Angulo zu Wort. Gleichzeitig zu seiner eigenen Karriere ist Bjørn der Coach, Mentor, Freund und Vater seines talentierten Sohnes Liam. Liams Ziel ist der Weltmeistertitel in der Welle. Eine spannende Vater-Sohn Geschichte in der Welt des Spitzensportes. BORN TO WINDSURF – Bjørn Dunkerbeck wurde in Sylt/Deutschland, Pozo/Gran Canaria, Lüderitz/Namibia, Sal/Kapverden, Thalgau Österreich, Klitmoller/Dänemark sowie in Clouderbreak/Fiji gedreht, gefördert vom Österreichischen Film Institut, Filmstandort Austria mit Beteiligung von Servus TV. Die bildgewaltige Doku startet im Verleih von Panda Lichtspiele am 05. Oktober 2023 in Deutschland und Österreich. Biographie Bjørn Dunkerbeck: Geboren am 16.07.1969, Mutter Dänin, Vater Holländer. Wohnsitz Gran Canaria, startet mit der Segelnummer E11 für Spanien, spricht fließend Deutsch, Englisch, Dänisch, Niederländisch, Spanisch und Norwegisch. Er ist verheiratet mit Maria und ist Vater von vier Kindern. Bjørn Dunkerbeck wurde im World Cup 12 Mal Gesamtsieger in Serie. Er siegte zwischen 1988 und 1999 in 80% seiner angetretenen Rennen. 26 Jahre lang steht er in der Jahreswertung mindestens in einer Disziplin auf dem Podium. Er schafft bei 214 Worldcup-Starts 127 Siege. Insgesamt gewinnt Björn Dunkerbeck 163 Mal und erobert im Speedsurfen sechs Weltrekorde. Am Ende seiner Karriere wurde er unglaubliche 42 Mal Weltmeister. Mit ziemlicher Sicherheit kann man sagen, dass nie wieder ein Windsurfer eine derartige Erfolgsbilanz schreiben wird.