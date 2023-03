Gewinnspiel: Wir verlosen Ambush – Kein Entkommen auf DVD und Blu-ray

Ambush bietet Spannungskino pur – Wirkungsvoll und mit großem Aufwand inszeniert Action-Spezialist Pierre Morel (96 Hours – Taken, Peppermint) diese gefährliche Mission vor bedrohlicher Kulisse, bei der es auf jede Sekunde ankommt. Und zeichnet zeitgleich ein schonungsloses Bild von moderner Kriegsführung.

Winter 2018: Die Streitkräfte der Vereinigten Arabischen Emirate sind auf einer Hilfsmission im Jemen im Einsatz. Die Stimmung auf dem Stützpunkt ist ausgelassen, denn einige von ihnen stehen kurz vor der Heimreise. Vorher müssen Ali, Bilal und Hindasi noch eine letzte Routinepatrouille ableisten. Doch auf dem Weg durch eine enge Schlucht geraten sie in einen Hinterhalt feindlicher Kämpfer und sitzen plötzlich unter schwerem Beschuss fest – verwundet und ohne Funkkontakt. Während den drei Eingeschlossenen langsam die Hoffnung schwindet, beginnt eine waghalsige Rettungsmission.

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts am 23.3.2023 verlosen wir in Kooperation mit PLAION PICTURES das Kriegsdrama Ambush – Kein Entkommen auf DVD und Blu-ray. Mitmachen, lohnt sich!

Ambush – Kein Entkommen ist ab 23.3.2023 auf DVD, Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray erhältlich.

