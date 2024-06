Gewinnspiel: Wir verlosen A Quiet Place: Tag Eins Goodies

Erfahren Sie, wie das Schweigen seinen Anfang nimmt und eine Weltmetropole plötzlich in Totenstille gehüllt ist. Ab sofort bedeutet jedes Geräusch den sicheren Tod … es herrschen Chaos und Zerstörung in A QUIET PLACE: TAG EINS, der am 27. Juni 2024 in die österreichischen Kinos kommt.

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 27.6.2024 verlosen wir coole A Quiet Place: Tag Eins Goodies. Mitmachen, lohnt sich!

Neben Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong’o („12 Years a Slave“, „Black Panther: Wakanda Forever“, „Wir“, sind Joseph Quinn („Stranger Things“, „Les Miserables“), Alex Wolff („Oppenheimer“, „Old“, „Pig“) und Djimon Hounsou („A Quiet Place 2“, „Gran Turismo“) in den Hauptrollen zu sehen.

Regie führte Michael Sarnoski („Pig“), der zusammen mit John Krasinski („A Quiet Place 1 & 2“, „If“) auch das Drehbuch schrieb. Für die Produktion zeichnen Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller und John Krasinski sowie Allyson Seeger und Vicki Dee Rock verantwortlich.

Der Film startet am 27.6.2024 in den österreichischen Kinos.

