Gewinnspiel: Wir verlosen 791km Kinogutscheine und Goodies

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 15.12.2023 verlosen wir mit dem Constantin Film Verleih 791km Kinogutscheine und coole Goodies. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

2 x Taxi Gutschein von TAXI 31300 (zu je € 10,-) einlösbar in Wien

2 x 2 Kinogutscheine

Was erwartet euch?

791 Kilometer, das ist die Fahrtstrecke zwischen München und Hamburg. Die man schnell und bequem per Zug oder Flugzeug hinter sich bringt – es sei denn, ein Sturm legt alle Verbindungen lahm. So wie an diesem Abend, an dem Marianne (Iris Berben), Tiana (Nilam Farooq), Susi (Lena Urzendowsky) und Philipp (Ben Münchow) im heiß umkämpften Taxi von Josef (Joachim Król) landen. Sie kennen sich nicht, sie alle müssen aber nach Hamburg – und gehen auf gemeinsame nächtliche Reise. Auf engstem Raum prallen in Josefs Taxi die unterschiedlichsten Persönlichkeiten, Lebensgeschichten und Ansichten aufeinander. Hier wird gestritten, gelacht, geweint, sich versöhnt, gelogen und die Wahrheit gesagt. Und mit jedem der 791 Kilometer, den die kleine Schicksalsgemeinschaft ihrem Ziel näherkommt, wird klarer, dass es die eine, eigene Wahrheit nicht gibt. Und dass die Dinge nicht immer so liegen, wie es auf den ersten Blick scheint.