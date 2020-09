Der auf Bewährung verurteilte Ben lernt über Tinder die rebellische Luka kennen. Sie beginnen eine Affäre, bei der keine Gefühle ins Spiel kommen sollen, doch schon bald stellt sich ihnen die Frage, was Liebe überhaupt bedeutet. Lukas Freundin Momo führt derweil eine virtuelle Beziehung mit Alex, der sich jedoch weigert, sie im echten Leben zu treffen, weil er ihr bislang verschwiegen hat, dass er im Rollstuhl sitzt. Anna und Jakob hingegen genießen ihre junge Liebe. Um Geld zu verdienen, ohne einen konventionellen Job annehmen zu müssen, beginnen sie selbstgedrehte Sexvideos im Internet zu verkaufen. Doch das schnelle Geld bringt ihre Beziehung ins Wanken. Und so muss jeder von ihnen feststellen, dass die unendliche Freiheit der digitalisierten Gesellschaft sie nicht vor der Frage nach der eigenen Identität bewahrt.

Sechs Jugendliche in Wien, drei Liebesgeschichten, die subtil ineinander verwoben sind. Eine Momentaufnahme aus den Leben von sechs auf ihre eigene Art und Weise rebellischen jungen Menschen:

Anlässlich des kürzlichen Kinostarts verlosen wir in Kooperation mit dem Stadtkino Filmverleih 2 x 2 Lovecut Tickets für das Top Kino Wien.

