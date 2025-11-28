Gerüchteküche: Heißt Control 2 in Wahrheit Control Resonant?

The Game Awards 2025 stehen vor der Tür, und die Gerüchteküche brodelt. Wird Control 2 gezeigt, eventuell unter dem Namen Control Resonant?

Über die Control 2-Gerüchte

Mit der Bekanntgabe der Nominierten der Game Awards kann man mit Sicherheit sagen, dass wir offiziell den Höhepunkt der Nachrichten und Gerüchte rund um das Ereignis erreicht haben. Wir sehen bereits die Auswirkungen hinter den Kulissen, von der jüngsten Bewertung für einen PC-Port von Death Stranding 2: On The Beach bis hin zu Hasbro, der bestätigt, dass Exodus Teil der The Game Awards-Aufstellung sein wird. Jetzt geht es weiter: Ein Produkt mit dem Titel „CONTROL Resonant“ wurde kürzlich in Europa registriert. Das fragliche Produkt ist unter mehreren Tags klassifiziert, darunter Videospieldienste, verschiedene Produkte (wahrscheinlich zu Marketingzwecken) und die Produktion von Unterhaltung in Form von Fernsehserien und Kinofilmen.

Wer sich den in der Beschreibung aufgeführten Markenvertreter ansehen, wird sehen, dass es sich um „Nordia Attorneys at Law“ handelt, denselben Vertreter, der von Remedy Entertainment für alle ihre Marken verwendet. Aber worum könnte es bei diesem Projekt gehen? Wie Fans des Unternehmens wissen, wurde 2022 eine Fortsetzung von Remedys gefeiertem Spiel Control angekündigt und im Februar dieses Jahres in die volle Produktion getreten. Daher wäre es nicht unvernünftig anzunehmen, dass diese Marke mit der Fortsetzung verwandt ist. Schließlich ist es erwähnenswert, dass Analysten derzeit ein Veröffentlichungsfenster für 2027 für Control 2 prognostizieren. Angesichts dieser Annahmen würde ein Teaser oder eine Enthüllung passen.