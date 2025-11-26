Death Stranding 2: On the Beach kommt demnächst auf PC

Es ist kein Geheimnis, dass Death Stranding 2: On the Beach auf PC kommt, auch wenn es noch nicht offiziell von Kojima Productions angekündigt wurde.

Über Death Stranding 2: On the Beach

Da das erste Spiel jedoch schließlich seinen Weg auf Windows-Computer fand, sollte die Nachricht von einer PC-Version für die Fortsetzung keine Überraschung sein. Es ist nicht wirklich eine Frage des Falls, sondern eine Frage des Wann, und es sieht so aus, als ob es sehr bald passieren könnte, da die PC-Version eine offizielle ESRB-Bewertung erhalten hat. Fans, die auf die PC-Version von Death Stranding 2: On the Beach warten, bekommen nun sehr gute Nachrichten, da die ESRB den Titel ganz offiziell für PC bewertet hat. Nun, es gibt nichts Neues an der Bewertung selbst in Bezug auf den Inhalt der PS5-Version, aber die Bewertung bestätigt zumindest, dass die PC-Version kommt, da die ESRB normalerweise keine Bewertung für nicht existierende Spiele herausgibt.

Es gibt einen interessanten Leckerbissen: Es sieht so aus, als würde Sony diese Veröffentlichung veröffentlichen, während das ursprüngliche Death Stranding an 505 Games ausgelagert wurde. Wann kommt es? Nun, das ist noch vollkommen offen, aber da die Game Awards bald stattfinden, erwarten wir voll und ganz, dass die Ankündigung dort gemacht wird. Ob Kojima Productions etwas anderes zeigt oder nicht, insbesondere OD oder Physint, das ist ebenso noch unbestätigt. Death Stranding 2: On the Beach wurde bereits im vergangenen Juni als PS5-Exklusiv veröffentlicht. Da die PC-Version fast bestätigt ist, kann es sein, dass sie zur gleichen Zeit im nächsten Jahr veröffentlicht wird. Vermutlich kommen viele PC-spezifische Funktionen mit der neuen Version!