Gerücht: Nächste Woche wird eine neue Nintendo Direct stattfinden

Angeblich soll in der Woche ab dem 6. Februar 2023 eine neue Nintendo Direct-Präsentation stattfinden. Was dran ist, lest ihr hier!

Eine neue Nintendo Direct? Ja bitte!

Es wurde behauptet, dass nächste Woche ein neues Nintendo Direct-Showcase stattfinden könnte. Auf die Frage darauf, dass in diesem Monat eine Nintendo Direct-Präsentation stattfinden könnte, sagte Giant Bomb-Reporter Jeff Grubb, er habe gehört, dass für die Woche ab dem 6. Februar ein Showcase geplant ist. Laut ihm wird wiederholt von der Woche des 6. Februar gesprochen, und da wohl eher später in der Woche. Dennoch garantiert er für nichts, Jeff Grubb meint nur, es weise derzeit alles darauf hin. “Ich finde das nicht zu überraschend, weil sie spätestens im Februar oder März immer eine Nintendo Direct haben. Vor allem mit den aktuellen Gerüchten rund um Advance Wars 1+2, das macht schon alles Sinn.“

Letzte Woche wurde die Nintendo eShop-Seite für Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp aktualisiert, was möglicherweise darauf hindeutet, dass bald ein neues Veröffentlichungsdatum für das lange verzögerte Spiel bekannt gegeben werden könnte. Das macht es ideal für eine neue Nintendo Direct-Präsentation! Die Argumentation dahinter: “Es hat eine neue Spiel-ID bekommen und sie sagen den Einzelhändlern, dass sie wieder Vorbestellungen entgegennehmen sollen”, sagte er. “Sie werden das wahrscheinlich einfach sehr schnell in einer Nintendo Direct fallen lassen, danach folgt eine Reihe von Ankündigungen über andere Dinge, und dann werden wir einige Updates zu Tears of the Kingdom erhalten”, so Grubb. Na dann, warten wir’s ab – so eine Direct wäre schon wieder etwas Feines!