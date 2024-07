George R.R. Martin spricht über Elden Ring-Adaption für Film und Fernsehen

George R.R. Martin könnte eine mögliche Film- oder TV-Adaption von Elden Ring angedeutet haben. Ganz typisch kryptisch, will man meinen!

Mehr zu Elden Ring auf TV

Der Game of Thrones-Autor, der die ursprüngliche Welt und den Plot für das Spiel samt DLC von FromSoftware erschaffen hat, erwähnte das Spiel in seinem neuesten wöchentlichen Blog. Martin bemerkte, dass das Spiel von der Science Fiction & Fantasy Writers Association mit dem Nebula Award for Game Writing ausgezeichnet wurde, und sagte: “Ich habe den Weltaufbau für dieses Projekt gemacht, Hidetaka Miyazaki und sein Team haben den Rest gemacht”. Komplett unaufgefordert schien er dann anzudeuten: “Oh, und über diese Gerüchte, die Sie vielleicht über einen Spielfilm oder eine Fernsehserie gehört haben, die auf Elden Ring basiert… Ich habe nichts zu sagen. Kein Wort, nein, nichts, ich weiß nichts, du hast nie ein Wort von mir gehört, Mama Mama Mama. Welches Gerücht?”

FromSoftware-Präsident Hidetaka Miyazaki sagte letzte Woche, dass es “Interesse” an einer Elden Ring-Adaption gibt. Im Gespräch mit The Guardian sagte Miyazaki: “Ich sehe keinen Grund, eine andere Interpretation oder Adaption von Elden Ring, einem Film zum Beispiel, zu leugnen. Aber ich glaube nicht, dass ich selbst oder FromSoftware das Wissen oder die Fähigkeit haben, etwas in einem anderen Medium zu produzieren. Da würde also ein sehr starker Partner ins Spiel kommen. Wir müssten viel Vertrauen und Übereinstimmung darüber aufbauen, was auch immer wir zu erreichen versuchen, aber es gibt sicher Interesse”. Während Miyazaki kürzlich eine zweite Elden Ring-Erweiterung ausgeschlossen hat, hat er die Tür für eine mögliche Fortsetzung (in welcher Form auch immer) offen gelassen.