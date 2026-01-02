Genshin Impact läutet das Jahr 2026 mit Version Luna IV ein

Zum Start in das neue Jahr bedanken sich die Entwickler:innen von HoYoverse für eure Unterstützung und blicken voller Vorfreude auf die kommenden gemeinsamen Abenteuer. Ihr dürft euch bereits jetzt den 14. Januar im Kalender markieren, denn an diesem Tag erscheint das umfangreiche Update auf Version Luna IV, das weitreichende Neuerungen in die Welt von Teyvat bringt.

Neue Held:innen und das Finale in Nod-Krai

Ein besonderes Highlight der neuen Version ist die Fortführung der Archon-Quest, in der die Hauptgeschichte in einem dramatischen Showdown mit Il Dottore ihren Höhepunkt erreicht. Ihr könnt zudem erstmals den Norden von Nod-Krai erkunden, wo das Hauptquartier der Lichthüter:innen enthüllt wird.

Das Update stellt euch drei neue spielbare Charakter:innen vor. Columbina, die sehnsüchtig erwartete Mondjungfrau, tritt als 5-Sterne-Hydro-Katalysator-Nutzerin bei und unterstützt eure Teams durch mächtige Mond-Reaktionen. Ebenfalls neu ist Zibai, der Adept des Weißen Pferdes, ein 5-Sterne-Geo-Schwertkämpfer, der auf die neue Reaktion Mond-Kristallisation setzt. Diese frische Mechanik erlaubt es Geo-Schaden zu verursachen, der kritische Treffer auslösen kann. Begleitet werden die beiden von Illuga, einer zuverlässigen 4-Sterne-Lichthüterin, die einen Geo-Speer führt.