Alle Genshin Impact 6.3-Livestream-Codes für euch

Die Genshin Impact 6.3 Livestream-Codes sind endlich da, oder sollten wir sagen, die Luna IV-Codes? Hier sind sie jedenfalls!

Livecodes für Genshin Impact 6.3

Für diejenigen, die neu bei Genshin Impact-Livestreams sind, so veranstaltet miHoYo alle sechs Wochen ein spezielles Programm, das alle neuen Inhalte aufschlüsselt, die im nachfolgenden Update erscheinen, einschließlich Charaktere, Quests, Bosse und neue Bereiche. Als kleiner Bonus für das Einschalten könnt ihr euch bis zu drei Livestream-Codes schnappen, die ihr für einige zusätzliche Primogems einlösen könnt. Dieses Mal (wir berichteten bereits über das Update) können wir charakterlich mit Hydro-Fünf-Sterne-Columbina, Geo-Fünf-Sterne-Zibai und Geo-Vier-Sterne-Illuga rechnen. Anscheinend wird es auch Wiederholungen für Neuvillette und Ineffa geben, obwohl dies bis zum Stream nicht sicher ist. Da Livestream-Codes in der Regel schnell ablaufen, schnappt sie euch, so schnell es geht!