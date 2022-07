Genshin Impact 2.8 – Update kommt am 13. Juli heraus

Hoyoverse wird das nächste große Content-Update 2.8 von Genshin Impact am 13. Juli veröffentlichen. Lest mehr!

Über Genshin Impact 2.8

Die Version 2.8, die als “Summer Fantasia” bezeichnet wird, wird das Golden Apple Archipel wieder einführen. Dies ist eine Zone, die Hoyoverse neu gestaltet hat, um neue Handlungsstränge und Herausforderungen hinzuzufügen, die ihr abschließen müsst. Könnt ihr die enthaltenen Quests abschließen, habt ihr die Möglichkeit, Fischl, einen spielbaren Vier-Sterne-Charakter, kostenlos für eure Gruppe zu rekrutieren. Darüber hinaus habt ihr im Rahmen des bevorstehenden Resonating Visions-Events des Spiels die Möglichkeit, Muschelschalen zu sammeln, die ihr später gegen ein Outfit für Fischl eintauschen dürft. Die Muscheln sollen auch mehr von der Geschichte des Spiels enthüllen.

Unabhängig davon fügt das Update Segelherausforderungen hinzu, die ihr mit euren Freunden abschließen könnt, und einen neuen spielbaren Charakter namens Shikanoin Heizou. Hoyoverse beschreibt ihn als ersten Nahkampfkatalysator. Shikanoin kann Feinden, die von Elementarangriffen betroffen sind, zusätzlichen Schaden zufügen. Zusätzliche Inhalte für Genshin Impact sind eines der wenigen Projekte, an denen Hoyoverse derzeit arbeitet. In den letzten Wochen gab das Studio bekannt, dass es zwei neue Spiele entwickelt, Zenless Zone Zero und Honkai: Star Rail. Keiner der Titel hat noch ein Veröffentlichungsdatum, aber Zenless Zone Zero sollt ihr demnächst auf PC und iOS testen können!