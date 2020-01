Gemini Man mit Will Smith ab 13.2.2020 auf DVD und Blu-ray

Gute Nachrichten für alle, die den Kinoauftritt von Gemini Man verpasst haben – Universal Pictures veröffentlicht den Actionstreifen Gemini Man mit Will Smith am 13.2.2020 auf DVD, Blu-ray, 3D-Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray.

Worum geht’s?

Henry Brogan (Will Smith) ist ein Elite-Auftragskiller, der sich zur Ruhe setzen will. Doch plötzlich sieht er sich der Verfolgung durch einen mysteriösen jungen Agenten ausgesetzt, der scheinbar jeden Einzelnen seiner Schritte vorhersehen kann. Eine Flucht rund um den Globus beginnt, bei der Brogan von der Regierungsagentin Danny Zakarweski (Mary Elizabeth Winstead) und seinem Kollegen Baron (Benedict Wong) unterstützt wird. Wie weit wird er am Ende gehen, wenn sie sich endlich gegenüberstehen?