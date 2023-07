Geistervilla startet am 27.7.2023 in den heimischen Kinos

Seid ihr noch auf der Suche nach einem abenteuerlichen Ziel für den nächsten Sommerausflug? In wenigen Tagen erwartet euch eine ganz besondere Destination: Die Geistervilla. Noch vor dem Kinostart in zwei Wochen liefert ein neuer Trailer weitere Einblicke in das übernatürliche Treiben voller Spuk und Spaß.

Worum geht’s?

Inspiriert von der klassischen Vergnügungspark-Attraktion geht es in Geistervilla um eine Mutter und ihren Sohn, die eine bunte Truppe sogenannter spiritueller Experten anheuern, um ihr Zuhause von übernatürlichen Hausbesetzern zu befreien.

Unter der Regie von Justin Simien („Dear White People“) versammelt sich ein hochkarätiges Schauspielensemble mit u.a. LaKeith Stanfield („Judas and the Black Messiah“), Tiffany Haddish („Girls Trip“), Owen Wilson („Loki“), Danny DeVito („Dumbo“), Rosario Dawson (“Dopesick“), Chase W. Dillon („The Underground Railroad”) und Dan Levy („Schitt’s Creek“) sowie Jamie Lee Curtis („Everything Everywhere All at Once“) und Jared Leto („House of Gucci”). Als Produzenten zeichnen Dan Lin und Jonathan Eirich verantwortlich, Nick Reynolds und Tom Peitzman fungieren als ausführende Produzenten.