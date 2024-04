Garden Life A Cozy Simulator ab sofort auch für die Switch erhältlich

NACON und stillalive studios geben bekannt, dass das entspannende Gartenspiel Garden Life: A Cozy Simulator ab sofort für Nintendo Switch erhältlich ist. Das Spiel ist bereits für andere Plattformen verfügbar und verzeichnet auf Steam einen Bewertungsdurchschnitt von 82% positiven Reviews.

Was erwartet euch?

Spieler:innen können in Garden Life in entspannter Atmosphäre und ihrem eigenen Tempo ein verlassenes Grundstück in einen blühenden Gemeinschaftsgarten verwandeln.