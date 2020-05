Der Logitech Tastatur-Neuzugang ist mit allen wichtigen Tasten für ein umfassendes Gaming-Erlebnis ausgestattet und kann aufgrund ihres kompakten Designs selbst bei wenig Platz effizient genutzt und mühelos transportiert werden. Durch das Entfernen des Ziffernblock können SpielerInnen die Maus noch näher an die Tastatur führen, wodurch sich der Körperschwerpunkt automatisch in die Mitte verlagert und der Komfort beim Gaming steigt. Auf der Rückseite der Tastatur befindet sich zudem ein kleines Fach zum Aufbewahren des Lightspeed-Dongles.

Die kabellose mechanische RGB-Gaming-Tastatur verfügt über dieselben Funktionen wie die G915, ist ohne Ziffernblock aber noch um einiges kompakter. Die G915 TKL bietet dank der kabellosen Lightspeed-Technologie in Verbindung mit Lightsync RGB, einer starken Batterieleistung von bis zu 40 Stunden, und einem stilvollen Design mit extrem flachen mechanischen Tasten ein leistungsfähiges Gesamtpaket, das auch anspruchsvollen GamerInnen gerecht wird.

Logitech hat die neue Gaming-Tastatur Logitech G915 TKL Lightspeed angekündigt, die bereits ab Juni dieses Jahres erhältlich sein soll. Was sie zu bieten hat, erfahrt ihr hier.

Tasten-Feedback in drei Varianten

Die mechanische Gaming-Tastatur ist mit leistungsstarken und gleichzeitig dezenten GL-Tasten von Logitech G ausgestattet. Diese sind im Vergleich zu Standard-Tasten nur halb so hoch und lassen sich um bis zu 25 Prozent schneller betätigen (im Gegensatz zur Betätigung von 2.0 Millimetern bei Standard-Tasten). Sie bieten zudem eine deutlich komfortablere Schreiberfahrung und kommen in drei Varianten: Während GL Linear einen weichen Tastenanschlag bietet, eignet sich GL Tactile für all jene, die ein direktes Tasten-Feedback bevorzugen. GL Clicky überträgt den Tastenanschlag nicht nur spürbar, sondern auch hörbar.

All diese Technologien wurden sorgfältig in eine der dünnsten Tastaturen auf dem Markt und in die bisher fortschrittlichste mechanische Gaming-Tastatur von Logitech G integriert.

Logitech G915 TKL Preis und Verfügbarkeit

Die kabellose mechanische RGB Gaming-Tastatur wird voraussichtlich im Juni 2020 zu einem UVP von 229€ auf LogitechG.com und im Einzelhandel verfügbar sein.