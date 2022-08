gamescom 2022: Teslagrad geht in die zweite Runde

Modus Games und Rain Games kündigt während der gamescom 2022 Teslagrad 2 mit dem ersten Trailer an.

Was erwartet euch im Spiel?

In der Fortsetzung von Teslagrad nutzt ihr magische Kräfte, um eine riesige, geheimnisvolle Welt zu erkunden und euch gegen vergessene Feinde zu behaupten, die in den Schatten lauern. Eine Vielzahl an Fähigkeiten laden dabei zum Experimentieren ein, was auch zwingend notwendig ist, wenn die Flucht aus diesem gefährlichen, unerforschten Land gelingen soll.