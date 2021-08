gamescom 2021: Stray Blade mit Trailer angekündigt

Im Zuge des Xbox Streams auf der gamescom 2021 enthüllte 505 Games das Multiplattform-Action-RPG Stray Blade, das nächstes Jahr für PC, PS5 und Xbox Series erscheinen soll.

Worum geht’s in Stray Blade?

In Legenden erzählt man sich von Acrea, dem Verlorenen Tal, einem wilden und überwucherten Ort, an dem große Macht schlummert. Du hast dieses vergessene Land gefunden – und bist gestorben. Nach einer Weile wurdest du wie durch ein Wunder wieder zum Leben erweckt, doch das hat seinen Preis: Du bist nun an dieses Land gebunden. Mit eurem treuen Begleiter Boji versucht ihr in einem vom Krieg verwüsteten Land wieder das Gleichgewicht herzustellen und eure Freiheit zurück zu erlangen. Dabei gilt es verschollene Städte und die kolossalen Thronsäle mächtiger Gottkönige zu erkunden. Aber Achtung, je weiter ihr vordringt, desto tödlicher werden die Gegner und desto gefährlicher wird auch das Abenteuer.