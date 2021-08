gamescom 2021: Saints Row Reboot Trailer enttäuscht die Fans

So haben sich das Volition und Deep Silver wohl nicht vorgestellt – das wohl größte Announcement auf der gamescom 2021 kommt nicht so bei der Fangemeinde an, wie wohl erhofft – der Saints Row Reboot Trailer, der ursprünglich von IGN veröffentlicht wurde, erhielt bis jetzt wesentlich mehr Down- als Upvotes (Stand 27.8.2021 18:45 Uhr). Aktuell stehen wir bei rund 5.000 Upvotes im Gegensatz zu rund 5.800 Downvotes. Das gleiche Bild zeichnet sich beim nun im Saints Row YouTube-Channel veröffentlichten Trailer (5 Up- zu 6 Downvotes). Vor allem das Charakterdesign wird in den Kommentaren bekrittelt. Bevor wir aber nun weitermachen, hier mal der Trailer:

Wie gefällt euch der Trailer?

Über Saints Row

Willkommen in Santo Ileso, einer pulsierenden fiktiven Stadt im Herzen des amerikanischen Südwestens. In einer Welt voller Verbrechen, in der gesetzlose Gruppierungen um die Macht kämpfen, wagt eine Gruppe junger Freunde ihr eigenes kriminelles Abenteuer, um an die Spitze zu gelangen und sich selbst zu verwirklichen. Als zukünftiger Boss gründet ihr mit Neenah, Kevin und Eli an eurer Seite “The Saints” – und nehmt es mit “Los Panteros“, “The Idols” und den “Marshalls” auf, während ihr euer Imperium in den Straßen von Santo Ileso aufbaut und um die Kontrolle über die Stadt kämpft. Letztlich ist Saints Row die Geschichte eines Start-up-Unternehmens, nur dass das Geschäft der Saints zufällig das Verbrechen ist.

Erlebt den größten und besten Saints Row-Spielplatz, der je erschaffen wurde. Die einzigartige, weitläufige Welt von Santo Ileso ist die Kulisse für einen wilden, überlebensgroßen Sandkasten mit spannenden Nebengeschäften, kriminellen Unternehmungen und Blockbuster-Missionen, in dem ihr euch mit Schießereien, Fahrten und Wingsuit-Missionen an die Spitze kämpft. Bringt euch selbst zum Ausdruck und entfesselt euren inneren Saint mit der fortschrittlichsten Reihe von Anpassungswerkzeugen, die es je in einem Open-World-Spiel gab – macht euren Charakter, euer Auto und eure Crew zu euren eigenen.

Stürzt euch in epische Schießereien und rasante Verfolgungsjagden und werdet Zeuge unerhörter Momente, die es nur bei den Saints gibt, in einer originellen Geschichte, die den bemerkenswerten Aufstieg der Saints zur Macht zeigt. Genießt die Freiheit, die gesamte Kampagne mit einem bzw. einer Freund:in im nahtlosen, ungebundenen Koop-Spiel zu spielen, indem ihr die Grenzen euer Gang ausreizt und gemeinsam eure eigenen Spielmomente kreiert.