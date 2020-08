gamescom 2020: Bald hat das Warten ein Ende

In etwas weniger als einer Woche ist es soweit: Die gamescom 2020 öffnet am 27. August als rein digitales Event ihre virtuellen Pforten. Auf der Pressekonferenz haben Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse, und Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche, das Gesamtpaket gamescom 2020 vorgestellt und weitere Neuigkeiten präsentiert. Darunter fallen neue Zahlen zu den offiziellen Partnern, Informationen zur gamescom now-Registrierung sowie eine persönliche Videobotschaft von Geoff Keighley zur diesjährigen gamescom: Opening Night Live.

gamescom now

Erstmals wurden nähere Einblicke in den Content-Hub gamescom now gegeben. Darin finden sich geballt sämtliche Inhalte von Entwicklern, Publishern und anderen Partnern. Außerdem werden Community-spezifische Inhalte – beispielsweise für Cosplay-, Indie-, Retro- oder Merch-Fans als auch für Familien –, sowie alle gamescom Shows angeboten.

Die Registrierung für gamescom now ist bereits möglich. Registrierte Nutzerinnen und Nutzer bekommen zusätzliche Möglichkeiten, wie beispielsweise eine personalisierbare Video-Timeline. Damit haben sie Enthüllungen ihrer Lieblings-Studios und alle Highlights immer im Blick. Außerdem bekommen sie Zugang zu exklusiven Angeboten und Sonderaktionen der offiziellen gamescom-Partner.

Großer Andrang

In den vergangenen Wochen wurde die Partner-Liste der gamescom 2020 immer länger. Inzwischen sind über 300 Unternehmen darauf zu finden. Mehr als die Hälfte der Partner sind mit Blick auf 2019 neu dazugekommen. Hierunter befinden sich beispielsweise Activision Blizzard, Nacon, Neowiz, Humblegames, Gearbox und Mihoyo.

Gerald Böse dazu: „Eine Messe wäre keine Messe ohne die entscheidenden Akteure: die Aussteller aus dem In- und Ausland. Die zur gamescom 2020 als Partner firmierenden Unternehmen sind begeistert von unserem Digitalkonzept. Trotz der aktuell für viele Unternehmen schwierigen Lage erleben wir eine breite, durchweg positive Resonanz bei Entwicklern, Publishern und auch weiteren Unternehmen. Vor allem das Potenzial des direkten Kontakts zum Kunden überzeugt die Partner. Wir freuen uns sehr über dieses eindeutige Signal der Industrie, welches uns auch aus wirtschaftlicher Sicht positiv stimmt.“

Unter den Newcomern der letzten Wochen sind unter anderem Square Enix/OUTRIDERS, Take-Two Interactive GmbH / 2K, GoG und Red Bull Deutschland.

Esports

In Sachen Esports bereichern die ESL One Cologne 2020, die League of Legends Prime League sowie Ford/Fordzilla das gamescom 2020-Programm. Die ESL One Cologne 2020 startet heute am 18. August mit kontinentalen Vorentscheiden. Die kontinentalen Finals werden am 29. und 30. August auf gamescom now zu sehen sein. Die League of Legends Prime League veranstaltet am 29. August um 12 Uhr CEST ein Show-Match mit von Fans gewählten Stars aus der Pro Division. Das Match wird auch über gamescom now ausgestrahlt. Ford und sein „Team Fordzilla“ werden im Rahmen der gamescom 2020 ein eigenes Esports-Turnier in Forza Motorsport 7 veranstalten.

„Auch wenn die gamescom in diesem Jahr rein online stattfindet, so zeigt sie doch die gesamte Bandbreite von Games: Ob Cosplay oder gamescom award, Spiele-Ankündigungen oder Esport-Turniere, gamescom congress oder devcom digital conference. Gemeinsam mit hunderten Partnern haben wir in wenigen Monaten ein Digital-Programm geschnürt, das die Community begeistern wird. Wie groß die Vorfreude in der Community ist, lässt sich schon jetzt in den sozialen Medien beobachten.“, sagt Felix Falk.

Die letzte Woche bekannt gegebene Partnerschaft mit der Content-Plattform TikTok trägt schon jetzt konkrete, beeindruckende Früchte: Die Anfang letzter Woche gestartete #HeartOfGaming-Challenge hat innerhalb kürzester Zeit über 80 Millionen Aufrufe auf unter dem Hashtag gepostete Inhalte generiert.

Wie die Veranstalter gestern ankündigten, haben sich zur devcom digital conference 2020, der B2B-Konferenz für Entwickler und ihr Ökosystem, bereits über 600 Unternehmen angemeldet.

Geoff Keighley mit persönlicher Botschaft zur gamescom: Opening Night Live

Geoff Keighley war mit einer Videobotschaft ebenfalls Teil der Pressekonferenz und gab erste Hinweisezur diesjährigen gamescom: Opening Night Live: über 20 vorgestellte Spiele, News, neues Bildmaterial, eine neue Bühne und mehr erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer am 27. August ab 20 Uhr CEST.

Die persönliche Botschaft von Keighley war mit dem offiziellen Theme-Song der Show hinterlegt. Der Song wurde dieses Jahr von Mike Shinoda von Linkin Park gemeinsam mit der Community während eines Twitch-Streams komponiert.