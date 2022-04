Für ein sicheres Zuhause: tink vergünstigt Produkte von nuki

Der Smart Home-Spezialist tink hat nun ein neues Angebot gestartet, in dem nuki-Produkte vergünstigt zu haben sind. Lest hier mehr!

Über das nuki Smart Lock



Jeder kennt es – am Weg in den Urlaub stellt sich plötzlich die Frage aller Fragen: ist die Wohnungstüre sicher verschlossen? Dank Nuki Smart Lock muss man sich darüber endlich keine Gedanken mehr machen – intelligente Zutrittskontrolle einfach gestaltet. Die besten Angebote warten jetzt auf tink.at. Mit der dritten Generation der Nuki Smart Locks kann man in die Welt der digitalen Schlüssel eintauchen, vernetzte Ring-to-Open-Funktionen kennenlernen und von komfortablen Fernzugriffen profitieren. Das Schloss wird ohne lästige Schrauben oder lautem Bohren an die ausgewählte Tür montiert und verwandelt Smartphone und -watch zum neuen Türöffner. Einmal an der Türinnenseite angebracht und mit dem Internet verbunden, ist das Smart Lock von Nuki sofort einsatzbereit.

Über die Nuki App lässt sich so aus der Ferne, smart und bequem jeglicher Ein- und Austritt steuern und kontrollieren – egal wann, egal wo. Bis zu 200 weitere virtuelle Schlüssel für Freunde, Familienbesuche oder Reinigungskräfte können vergeben werden, während man via Sperrprotokoll easy den Überblick behält. Die verbesserten Türsensoren, die Sprachsteuerung und die exklusive Erscheinung des Nuki Smart Locks der dritten Generation lassen jedes Tech-Herz höher schlagen und vereinen stilvolle Eleganz mit smarter Funktionalität. Das Nuki Smart Lock 3.0 Komplett Set mit Bridge, Fob, Door Sensor und Keypad ist ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von 319,00 Euro (statt 405,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

So funktioniert das Ganze

Ob dauerhaft oder temporär, Zugangsberechtigungen für die eigenen vier Wände verteilen, dieser Vorgang war noch nie so einfach und flexibel. Egal ob von der Couch aus oder beim Dinner im Restaurant – Nuki Smart Lock macht Wohnen komfortabler und zugleich einfacher. Drei Schritte genügen, und die Tür öffnet sich smarter denn je:

Um dauerhafte oder einmalige Zutrittsberechtigungen zu erstellen, klickt man in der Nuki-App einfach auf den gewünschten Smart Lock und klickt auf „Einstellungen“.

Dann wählt man „Benutzer verwalten“, um so spielerisch Personen hinzufügen.

Sofort wird ein Einladungscode generiert, der mit Familie, Bekannten und Kolleg:innen geteilt werden kann. Jener Code wird in der kostenfreien Nuki-App (für iOS und Android) eingegeben und schon lässt sich die Tür ganz einfach öffnen und schließen.

Mit dem komfortablen Verschlüsselungsmechanismus von Nuki gehören lästige Schlüssel-Sorgen der Vergangenheit an. Höchste Sicherheit, einfache Installation und smarte Zutrittsberechtigungen erleichtern den Alltag für die ganze Familie. Keine Zeit mehr für die Schlüsselsuche verlieren und Postboten ganz ohne Umstände Einlass gewähren. Nuki revolutioniert den Zutritt zum eigenen Zuhause und präsentiert vielfältige Integrationsmöglichkeiten in renommierte Smart-Home-Systeme.

Ein starkes Starter-Pack

Als einsteigerfreundliches Smart Lock bietet Nuki 3.0 einen schlüssellosen Zutritt in die eigenen vier Wände. Es ist ein erprobtes, sicheres Schloss, das hochwertig und zugleich auch günstig ist. Das Smart Lock 3.0 ist mit einem aus Kunststoff gefertigten Knauf in weiß erhältlich und mit jedem Nuki Zubehör kombinierbar. Die smarte Schloss-Variante ist mit Apple HomeKit, Google Assistant und Amazon Alexa kompatibel. Sesam öffne dich – und das, dank integriertem WiFi-Modul, auch online aus der Ferne. Mit dem Nuki-Bundle und dem Installationsservice-Paket M bleibt nichts dem Zufall überlassen – Installation, Einrichtung und Anfahrt sind in ganz Österreich inkludiert. Das Komplett Set bestehend aus Nuki Smart Lock 3.0, Bridge, Fob, Door Sensor und Keypad garantiert ein smartes Heim-Upgrade und lässt keine Wünsche offen.

Dank Fob und Keypad wird das schlüssellose Öffnen der Haustüre zum Kinderspiel. Die Nuki-App gibt einen detaillierten Überblick über die spielerisch leicht montierten Smart Locks. Selbst bei niedrigem Akkustand erfolgt eine Benachrichtigung direkt vom smarten Türschloss an die Smartphone-App. So muss nie wieder darüber nachgedacht werden, ob die Türe nun wirklich verschlossen wurde oder nicht. Das Nuki Smart Lock 3.0 mit Bridge, Fob, Door Sensor und Keypad im Komplett-Set inklusive Installationsservice Paket M ist ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von 429,00 Euro (statt 554,00 Euro) auf tink.at verfügbar. Weitere Deals für das vernetzte Zuhause gefällig?