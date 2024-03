Frontier Developments hat den F1 Manager 2024 angekündigt

“Wenn sie aufstrebende Talente identifizieren, um in der Rasterreihenfolge aufzusteigen, oder die größten Stars des Sports im Streben nach sofortigem Erfolg auswählen, liegt die Wahl bei ihnen, bevor die Abdeckungen von ihrem Meisterschaftsherausforderer entfernt werden. Kritisch für den dauerhaften Erfolg ihres Teams wird es sein, wie Teamdirektoren ihre Entwicklung abseits der Strecke verwalten, neue Auto-Upgrades entwerfen und Innovationen im Streben nach sofortiger Leistung vorantreiben oder in ein fortschrittliches Hauptquartier investieren, um ein Vermächtnis zu schaffen und den Neid der Rivalen zu gewinnen.”

Über die Neuerungen

F1 Manager 2024 wird auch “ein neues Mentalitätssystem für Fahrer und Mitarbeiter einführen, das individuelle Persönlichkeiten und Anforderungen in den Ragenzen stellt, da die Spieler darauf abzielen, die Motivationen ihres Teams inmitten des Strebens nach Ruhm und Herausforderung für die größten Preise des Sports aufrechtzuerhalten”. Frontier gab im März 2020 bekannt, dass es sich die Rechte für eine Reihe von F1-Managementspielen gesichert habe. Die Lizenz gewährte dem Studio die Rechte für vier F1-Saisons (2022 bis 2025), vorbehaltlich der Erreichung bestimmter finanzieller Leistungsschwellen.

Es sagte damals, dass die F1-Partnerschaft “eine aufregende Gelegenheit bot, die Erfahrung und Fähigkeit von Frontier, einschließlich seiner leistungsstarken und vielseitigen Cobra-Spiel-Engine, in das managementreiche Umfeld der weltweit beliebten und sich ständig verändernden Welt der F1 zu bringen”. Die Rechte an F1-Rennsimulationsspielen werden derzeit von Codemasters gehalten. Das EA-eigene Studio kündigte F1 24 letzten Monat vor seiner Veröffentlichung am 31. Mai an.