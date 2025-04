Frech! Piranha-Pflanzen-Kamera für Nintendo Switch 2 kann nur 480p-Auflösung

Neue Details zur Piranha Plant-Kamera eines Drittanbieters für Nintendo Switch 2 sind aufgetaucht, darunter eine große Schwäche.

Pfui, Piranha-Pflanze!

Die Kamera, die vom Peripherie-Hersteller Hori mit offizieller Lizenz von Nintendo entwickelt wurde, dient als Alternative zur offiziellen Nintendo Switch 2-Kamera. Sie ist auch deutlich billiger als die offizielle Standard-Switch 2-Kamera und ist derzeit im My Nintendo Store zu einem Preis von 39,99 Euro erhältlich. Es gibt jedoch einen Grund dafür: Während die offizielle Switch 2-Kamera eine Aufnahmeauflösung von 1080p hinbekommt, kann die Piranha-Pflanzenkamera nur mit 480p aufnehmen. Alle, die Design und Flexibilität bevorzugen, bevorzugen möglicherweise immer noch die Piranha-Pflanze, da sie auf vielfältigere Weise positioniert werden kann. Ihre Kamera kann in einem Warp-Rohr platziert und auf einem Schreibtisch aufgestellt werden. Das Warp-Rohr fungiert jedoch nur als Basis, wobei sich ein Kabel bis zum Switch 2-Dock erstreckt. Die Piranha-Pflanze selbst kann mit einem separaten USB-Anschluss an der Basis des Stiels von der Basis entfernt werden. Dies ermöglicht es uns auch, die Piranha-Pflanze direkt mit dem Switch 2 über den USB-Anschluss auf der Oberseite der Konsole zu verbinden.

Das bedeutet, man kann im Handheld-Modus mit der Kamera darauf wie mit einer Webcam spielen, falls es notwendig sein sollte. Sollten wir keinen Platz auf ihrem Schreibtisch haben, um die Warp Pipe-Basis zu sitzen, hat die Basis auch einen Clip an der Unterseite, der es ermöglicht, sie oben auf einem Fernseher zu montieren. Wir können auch den Mund der Piranha-Pflanze schließen, wenn wir die Kamera nicht benutzen, und sie im Wesentlichen abdecken, um zu vermeiden, dass sie sie zu irgendeinem Zeitpunkt versehentlich einschaltet. Neben der Kameraunterstützung ermöglicht GameChat es uns auch, den eigenen Bildschirm während des Spiels zu teilen, was bedeutet, dass andere im Chat sehen können, was wir tun, und bei Bedarf Ratschläge geben können. Der Chat kann auch über mehrere Spiele hinweg verwendet werden, was bedeutet, dass alle weiter chatten und ihren Bildschirm teilen können, auch wenn sie einen anderen Titel spielen. GameChat ist bis zum 31. März 2026 kostenlos zu nutzen, danach ist ein Switch Online-Abonnement erforderlich.