Forza Horizon 5: Ein Mega-Erfolg auch auf PS5

Xboxs PlayStation 5-Port von Forza Horizon 5 war Berichten zufolge ein großer Hit und generierte einen Umsatz von über 300 Millionen Dollar.

Ein starkes Forza Horizon 5

Macht richtig Spaß! Das kommt von Alinea Analytics-Analyst Rhys Elliott, der in den sozialen Medien behauptete, dass die PS5-Version von Forza Horizon 5 kürzlich 5 Millionen Verkäufe auf der Plattform überschritten hat. „Xboxs Wechsel zu Dritten ist kein Rätsel, insbesondere angesichts der hohen Rentabilitätsmandate von Microsoft“, sagte Elliott auf X. Forza Horizon 5 wurde im April letzten Jahres für PS5 veröffentlicht – fast vier Jahre nach seiner ersten Einführung auf Xbox und PC. Zu unserem Testbericht geht es hier! Microsoft teilt keine Verkaufszahlen für seine Spiele, aber es behauptet, dass FH5 in weniger als sieben Monaten 20 Millionen Spieler auf Xbox und PC (einschließlich Game Pass-Benutzern) erreicht hat.

Zum Zeitpunkt des Schreibens ergibt die Hall of Fame-Rangliste von Forza Horizon 5, die die Gesamtpunktzahl des Spielers im Vergleich zu jeder anderen Person, die das Spiel gespielt hat, insgesamt rund 53,7 Millionen Spieler anzeigt. Aber auch hier hat die Mehrheit dieser Spieler das Spiel wahrscheinlich nicht gekauft. Die Forza Horizon-Serie ist seit langem eine der beliebtesten auf Xbox, wobei der Gründer von Playground Games, Gavin Raeburn, letztes Jahr behauptete, dass Horizon mehr Geld verdient als die Konkurrenten Gran Turismo, F1, Need For Speed und The Crew zusammen. Das nächste Spiel der Serie, Forza Horizon 6, wird dieses Jahr veröffentlicht und wird laut Microsoft nach Xbox und PC auch auf PS5 erscheinen. Mehr erfahren wir auf der Xbox Developer Direct 26!