Forza Horizon 5 Test (PS5): Deluxe-Fun-Racer der Königsklasse

Mit Forza Horizon 5 ist nun endlich der Mega-Rennspiel-Hit auch für PS5 erhältlich. Beweist sich das Spektakel auch 2025?

Über Forza Horizon 5

Nach dem enormen Erfolg auf Xbox und PC haben sich Microsoft und Sony auf eine überraschende Kooperation geeinigt, die das mexikanische Festival nun auch in PlayStation-Haushalte bringt. Die PS5-Version kommt mit allen bisherigen Inhalten und DLCs – ein echtes Schmankerl für Racing-Fans. Dass ein Microsoft-Flaggschiff den Weg auf die PlayStation findet, hätte vor einigen Jahren noch niemand für möglich gehalten. Doch die Gaming-Landschaft verändert sich und plattformübergreifende Releases sind zunehmend der neue Standard. Schon mit Forza Horizon 4 haben Turn 10 Studios und Playground Games bewiesen, wohin die Reise geht: Eine atemberaubende offene Welt, hunderte von Fahrzeugen und grenzenlose Freiheit. Was die The Crew-Reihe angedeutet hat, führt Forza Horizon 5 zur Perfektion. Ihr bestimmt das Tempo und die Richtung – ob gemütliches Cruisen durch die mexikanische Landschaft, das Suchen und Finden von Herausforderungen oder rasante Wettbewerbe, alles liegt bei euch!

An einem Erfolgsrezept sollte man nicht allzu viel ändern. Die Entwickler waren klug genug, diesen Fehler zu vermeiden. Schon die Xbox Series-Version hat voll eingeschlagen, und auch in der PS5-Version von Forza Horizon 5 könnt ihr tun und lassen, was euch beliebt. Das Spiel ist ein einziges großes Festival für Rennspiel-Enthusiasten und bietet eine überwältigende Fülle an Aktivitäten. Ob ihr nun einen aktiven Vulkan erkundet, euch in Straßenrennen stürzt, durch Schlamm und Sand pflügt oder Drag-Races absolviert – alles, was die Xbox-Version zu bieten hatte, ist hier enthalten und noch mehr. Die mexikanische Kulisse bildet die perfekte Bühne für dieses Spektakel, sowohl atmosphärisch als auch landschaftlich ist jedes Detail auf das Land abgestimmt. Das Spielgefühl ist von der ersten Sekunde an mitreißend – aber was erwartet euch eigentlich genau? Kleiner Spoiler – es ist eine ganze Menge. Falls ihr bis dato noch niemals das Vergnügen mit einem Forza Horizon hattet, solltet ihr euch besser anschnallen.

Mit Vollgas voraus

Denn bereits in der ersten Stunde werdet ihr mit Möglichkeiten überhäuft (und ja, mit ein paar Klischees, aber wen stört das schon?). Nach einer beeindruckenden Einführungssequenz bekommt ihr einen guten Eindruck davon, was Forza Horizon 5 zu bieten hat. Wenn ihr euch von der Hauptstory löst und einfach die Welt erkundet, wird euch der gewaltige Umfang des Spiels bewusst. Insgesamt warten nicht weniger als 526 Fahrzeuge darauf, von euch über 578 verschiedene Straßen gesteuert zu werden. Diese verteilen sich auf 56 Gebiete, in denen insgesamt 252 Holztafeln versteckt sind – 200 EP-Tafeln für sofortige Erfahrungspunkte und 52 Schnellreise-Tafeln.

Ihr steigt im RPG-Stil auf und erhaltet dafür Belohnungen wie Wheelspins, die euch im Gacha-Stil wiederum andere Goodies einbringen. Jedes Ziehen sorgt für Glücksmomente und verschafft euch neue Outfits für euren Avatar oder Fähigkeitspunkte, die ihr für Leistungs-Upgrades bei euren Lieblingsautos ausgeben könnt. Egal ob ihr gewinnt, verliert oder einfach nur die Landschaft erkundet – Forza Horizon belohnt jede Minute, die ihr im Spiel verbringt. Das ist einer der großen Reize des Spiels, denn ihr müsst nicht zwingend Rennen bestreiten oder gar gewinnen, um Fortschritte zu erzielen. Perfekt für kürzere Spielsessions – selbst 15-20 Minuten an einem Abend sind bestens investierte Zeit!

Forza Horizon 5: Das Spielgefühl

Als Rennspiel geht es natürlich darum, sich hinter dem Steuer von seiner besten Seite zu zeigen. Erfreulicherweise überzeugt Forza Horizon 5 auch auf der PS5 auf ganzer Linie! Die Ideallinie ist selbst für Anfänger:innen leicht verständlich und stets gut sichtbar. Blau bedeutet Vollgas, Gelb signalisiert, dass ihr vom Gas gehen solltet, und Rot zeigt an, dass ihr bremsen müsst. Diese Hilfestellung lässt sich in den Einstellungen natürlich anpassen oder ganz deaktivieren – für Neulinge ist sie jedoch Gold wert. Genau wie die praktische Rückspul-Funktion, die Fahrfehler per Knopfdruck ungeschehen macht! Typisch für ein Rennspiel könnt ihr eure Fahrzeuge in jeder Hinsicht anpassen. Ob komplettes Umkonfigurieren und Tuning oder einfach nur ein neuer Lack – beides ist möglich und macht Spaß. Rechts unten seht ihr jederzeit eine Mini-Karte, die nicht nur den Weg zum nächsten Ziel weist, sondern auch interessante Events in der Nähe anzeigt. Davon gibt es reichlich, und es lohnt sich, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken. Als Gute-Laune-Titel könnt ihr zwischen den verschiedenen Angeboten hin und her springen, wie es euch beliebt!

Forza Horizon 5 macht keinen Hehl daraus, dass es ein einziges großes Festival ist. Ihr könnt zwischen Events auf der Hauptbühne, Straßenrennen, Dirt-Rennen, Querfeldeinrennen, PR-Stunt-Aufgaben und Straßenszenerennen wählen. Darüber hinaus gibt es Horizon Arcade beziehungsweise Horizon Tour: Hier erwarten euch Herausforderungen im Mehrspielermodus, wie etwa das gemeinsame Zerstören von Piñatas, um innerhalb eines Zeitlimits Punkte zu sammeln. Selbstverständlich gibt es auch hierfür Belohnungen. Erraten: Das Spiel belohnt euch wirklich für alles Mögliche, was die Erkundung umso reizvoller macht. Alle, die von einem Rennen zum nächsten hetzen wollen, kommen ebenso auf ihre Kosten wie jene, die jeden Winkel der mexikanischen Landschaft erkunden möchten. Die farbenfrohen und effektvollen Festivals sind ein Augenschmaus, und die mitreißende Musikauswahl sorgt für die passende Untermalung. Der Soundtrack ist insgesamt sehr fetzig gehalten, es gibt aber auch die Möglichkeit, das Radio auszuschalten oder zum Klassiksender Eterna zu wechseln.

Die Features der PS5-Version

Ein absolutes Highlight der PS5-Version ist die hervorragende Integration des DualSense-Controllers. Die adaptiven Trigger vermitteln ein authentisches Gefühl für die unterschiedlichen Fahrzeuge – von schwergängigen Muscle Cars bis hin zu sensiblen Sportwagen spürt ihr jeden Unterschied in euren Fingerspitzen. Das haptische Feedback lässt euch verschiedene Untergründe förmlich erfühlen: Asphalt, Schotter, Sand und Matsch erzeugen jeweils einzigartige Vibrationen. Besonders gelungen: Bei unterschiedlichen Wettersituationen ändert sich auch das Gefühl an den Händen – ein immersives Erlebnis, das der Xbox-Version fehlt. Die Ladezeiten auf der PS5 sind dank der SSD-Power wirklich kurz. Der Wechsel zwischen verschiedenen Teilen der Karte oder der Start neuer Events erfolgt nahezu verzögerungsfrei. Diese PS5-Version bietet zudem einige exklusive Inhalte, die PlayStation-Fans erfreuen dürften, wie etwa ein spezielles Aloy-Outfit aus Horizon Forbidden West für euren Avatar.

Ebenso gibt es einen mit PlayStation-Symbolen verzierten Bugatti Chiron und ein von Gran Turismo inspiriertes Fotofilter-Set – das sind nur einige der Highlights. Besonders cool: In bestimmten Gebieten könnt ihr auf versteckte PlayStation-Logos stoßen, deren Entdeckung mit speziellen Belohnungen honoriert wird. Erfreulicherweise unterstützt Forza Horizon 5 vollständiges Crossplay zwischen PC, PlayStation und Xbox. Ihr könnt also mit Freunden auf anderen Plattformen spielen, Rennen bestreiten und eure Kreationen teilen. Die Community-Features sind nahtlos integriert, wobei die PlayStation-Version das eigene Aktivitäten-Menü nutzt, um schnell an Freundes-Events teilzunehmen. Mit einem einzigen Klick springt ihr direkt zu bestimmten Events oder Herausforderungen, ohne erst durch Menüs navigieren zu müssen. Die Verknüpfung mit dem PlayStation Network ist vorbildlich gelungen und ermöglicht reibungslose soziale Interaktionen. Ob alleine oder gemeinsam, das Spiel macht einfach Laune!

Einfach nur Spaß

Man kann es nicht oft genug betonen: Forza Horizon 5 gibt euch für praktisch alles Punkte. Fahrt ihr einen Kaktus um, bekommt ihr Bonuspunkte unter dem Namen Kräschtus – wer einen Sprung nach dem anderen absolviert, erhält Känguru-Extrapunkte. Daneben gibt es Boni für Windschattenfahren, Zerstörungsaktionen, 180-Grad-Drehungen, Überholmanöver, Fast-Unfälle im Stil von Need for Speed Underground, Seitenstreifer, Drifts, Burnouts, Fahren auf zwei Rädern, saubere Rennabschnitte und natürlich die Klassiker wie Landschaftsbau und Holzfäller (also das hemmungslose Umfahren von Objekten). Aber selbst bei einem so unschuldigen Feature lässt sich die Spreu vom Weizen trennen. Denn diese Manöver werden in „großartig“, „hervorragend“ und „ultimativ“ eingestuft. Je besser die Bewertung, desto mehr Punkte erhaltet ihr nach Abschluss der Kombination.

Zufällige Fähigkeitenlieder im Radio, die manches Mal abgespielt werden, erhöhen dabei den Punktewert zusätzlich – ein weiteres taktisches Element, das ihr neben der Auswahl der passenden Umgebung nutzen könnt. Prallt ihr jedoch während einer Kombination gegen ein festes Hindernis wie einen größeren Stein oder Baum, ist euer Multiplikator dahin. Diese Punktejagd ist nicht nur beim ziellosen Herumfahren relevant – es gibt auch spezielle Events, die genau darauf ausgerichtet sind. Seid ihr also mal nicht in der Stimmung für ein Straßen- oder Offroad-Rennen, hat Forza Horizon 5 jede Menge Ablenkungen und andere Ziele für euch! Dieser Aspekt ist es, das dieses Game zum absoluten König der Fun-Racer macht. Ihr könnt überall hinfahren, so gut wie überall herumkurven, und die offene Welt von Mexiko mit ihren unterschiedlichen Biomen ist ein idealer Schauplatz dafür.

Forza Horizon 5: Die Technik

Um es kurz zu machen: Ja, Forza Horizon 5 sieht auch knapp vier Jahre später auf der PS5 nach wie vor atemberaubend aus. Die paradiesischen Landschaften, die fotorealistischen Fahrzeuge (besonders im ForzaVista-Modus!), die hochwertigen Texturen und die beeindruckenden Wettereffekte sprechen eine eindeutige Sprache – hier präsentiert sich Next-Gen von seiner besten Seite. Das geht sogar so weit, dass sich ein Gran Turismo warm anziehen muss! Allerdings existiert hier eine „Einschränkung“, wenn man so will: Die menschlichen Charaktermodelle wirken im Vergleich zur ansonsten makellosen Präsentation eine Spur unpassend. Das mag für ein Rennspiel eine seltsame Kritik sein, aber da ihr immer wieder die Drivatare zu Gesicht bekommt, fallen einige unnatürliche Frisuren und Gesichtsanimationen durchaus auf.

Die PS5-Version bietet zwei Grafikmodi: Den Performance-Modus mit 60 FPS bei dynamischer 4K-Auflösung und den Qualitätsmodus mit 30 FPS bei nativer 4K-Auflösung mit erweiterten Grafikeffekten. Im Qualitätsmodus kommt zusätzlich Raytracing zum Einsatz, allerdings – wie auch auf Xbox – nur im ForzaVista-Modus beim Betrachten der Fahrzeuge. Dort glänzen und spiegeln die Karosserien in einer Qualität, die jeden Autofan begeistern wird. Alle mit einer PS5 Pro dürfen sich freuen, denn da habt ihr Raytracing auch während des Spiels aktiviert! Die Integration der 3D-Audio-Funktionen der PS5 ist vorbildlich gelungen. Mit kompatiblen Kopfhörern könnt ihr die Richtung herannahender Gegner präzise orten und das Motorengeräusch eures Boliden in all seinen Nuancen genießen. Dabei klingt jedes Vehikel anders – da geht das Herz eines jeden Fans auf!