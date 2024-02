Forever Skies kommt noch im Jahr 2024 auf PC und PS5

Far From Home, die Entwickler des Early-Access-Spiels Forever Skies, bringen das Sci-Fi-Survival-Action-Abenteuer auf PlayStation 5.

Forever Skies auch auf PS5

Sony stellte Entwicklungsunterstützung und Finanzierung für das Spiel zur Verfügung, und sobald es seinen Early Access auf Steam abgeschlossen hat, wird Forever Skies 2024 gleichzeitig auf dem PC und als Konsole exklusiv für PS5 veröffentlicht. Das Team hat versichert, dass die PC-Version nicht von der PS5-Version betroffen sein wird. Der Titel wird sein Konsolendebüt exklusiv auf PS5 am selben Tag wie die vollständige Veröffentlichung auf dem PC haben. “Far From Home hat sich mit PlayStation zusammengetan, um sich darauf zu konzentrieren, Forever Skies für sein Konsolendebüt so gut wie möglich zu machen”, sagte Gameplay-Leiter Andrzej Blumenfeld. “Also, am Ende von PC Early Access, wenn wir bereit sind, das vollständige Spiel zu veröffentlichen, werden wir es auf PlayStation 5 für Konsolen starten. Machen Sie sich jedoch keine Sorgen, dies wird sich nicht auf die laufende Entwicklung oder Veröffentlichung der Steam-Version auswirken, die gleichzeitig herauskommen wird.“