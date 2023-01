Football Manager 2023 kommt am 1. Februar 2023 auf die PS5

Die Management-Simulation Football Manager 2023 wurde ursprünglich im November auf Mobilgeräten, PC, Switch und Xbox veröffentlicht.

Imminent: Football Manager 2023 (PS5)

Obwohl wir wussten, dass sie auf Sonys PS5-Konsole kommen würde, verzögerte sich die Veröffentlichung aufgrund “unvorhergesehener Umstände, die während des Einreichungs- und Genehmigungsprozesses auftraten“. Jetzt hat Sega jedoch bestätigt, dass FM23 am 1. Februar 2023 auf PS5 debütieren wird. Darüber hinaus können PS Plus-Abonnent:innen aufgrund der Verzögerung, die sich auf den “Vorbestellanreiz” für Sony-Spieler:innen auswirkt, einen Rabatt von 20 Prozent auf den vollen Verkaufspreis erhalten, wenn sie ihn vor dem 14. Februar 2023 abholen. “Seit der anfänglichen Verzögerung haben das Team von Sports Interactive und unsere Kollegen bei SEGA unermüdlich mit Sony zusammengearbeitet, um die Probleme zu überwinden.“

“Während es für uns ungewöhnlich ist, ein Spiel während eines großen Fußballtransferfensters zu veröffentlichen, bestand unsere Priorität von dem Moment an, an dem unser erster Start verschoben wurde, darin, das Spiel so schnell wie möglich in die Hände von PS5-Spieler:innen zu bringen. Sobald alle globalen Übertragungsfenster geschlossen sind, werden wir ein Datenupdate für die PS5-Edition im Einklang mit den Updates für alle unsere anderen Plattformen bereitstellen. FM23 bringt die Fans jedem Aspekt des schönen Spiels näher, von den Unterstützern, die die Tribünen füllen, bis hin zu Scouts, Spielern, Oppositionsmanagern und neu lizenzierten Wettbewerben wie der UEFA Champions League, der UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League”, erklärt Sega.