Floatopia erscheint 2025, kombiniert Animal Crossing mit Höhen

Nicht nur Superhelden haben Superkräfte, in Floatopia auch ihr! Lest hier, was uns in diesem Animal Crossing-like so alles erwarten wird.

Mehr zu Floatopia

Zane, der Lead Game Designer von Floatopia, führt uns in das neue Abenteuer ein. In dem sind wir in einer Welt mit Superkräften unterwegs und lernen neue Freunde kennen! Die Geschichte spielt in einer fantastischen Welt voller Superkräfte, die man durch einen einfachen Telefonanruf erlangen kann. Leider müsst ihr als Protagonist feststellen, dass die besten Superkräfte der Welt bereits vergeben sind und ihr nur noch – nun ja, ehrlich gesagt – die weniger beeindruckenden habt. Diese Situation hat euch in eine Sackgasse geführt, und ihr fühlt euch ausgegrenzt und unterschätzt. Doch durch Zufall stoßt ihr auf eine schwimmende Insel und trefft dort auf andere mit ähnlich „nutzlosen“ Superkräften. Gemeinsam begebt ihr euch auf eine heilende Reise und erkundet die neuen Kapitel eures Lebens.

Diese Welt besteht aus einzigartigen Miniaturspielzeugen mit einem hellen, frischen und fantasievollen Kunststil. Es fühlt sich an, als hättet ihr sie selbst gebastelt. Hier werdet ihr Bewohner sehen, die wie Figuren aussehen, Häuser aus Milchtüten und Bahnhöfe, die wie aus Wolken gemacht scheinen. Das Team hat viel Mühe in die Details dieser magischen Welt gesteckt, indem sie Rendering-Techniken, exquisite Materialdetails und feinfühlige Beleuchtung eingesetzt haben. Diese Elemente wirken zusammen, um die einzigartige Miniaturwelt des Spiels zu präsentieren und ein glaubwürdiges Erlebnis zu schaffen. In Floatopia könnt ihr mit eurer eigenen Insel reisen und verschiedene Welten erkunden. Es gibt Fantasyelemente, die auf verschiedenen regionalen Kulturen und Naturlandschaften basieren, und das Spiel wird für ein abwechslungsreiches Erlebnis regelmäßig mit neuen Welten aktualisiert.