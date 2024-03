First-Person-Horrorabenteuer Puppet House angekündigt

Willkommen in Field Town – im kürzlich angekündigtem Puppet House erwartet euch ein Horror-Abenteuer, in dem jeder Schritt der letzte gewesen sein könnte.

Was erwartet euch?

Begebt euch auf eine gruselige Reise in das verlassene Haus des verstorbenen Bauchredners. Peter Hills berüchtigtes Anwesen birgt eine Menge unerklärlicher Ereignisse. Viele mutige Menschen haben versucht, das Geheimnis des Anwesens zu erforschen, doch sie haben sich in Luft aufgelöst. In Puppet House schlüpft ihr in die Rolle von Rick Evans, einem Fotografen mit besonderem Interesse an Spukorten. Seid ihr mutig genug, die Wahrheit, die seit Jahren in den Mauern dieses Gebäudes verborgen ist, aufzudecken?