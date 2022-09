Firewall Ultra: PSVR2-Fortsetzung zu Firewall Zero Hour angekündigt

Firewall Ultra ist eine Fortsetzung für PSVR2, die fünf Jahre nach Firewall Zero Hour (zu unserem Review) spielt. Trailer und mehr Infos gefällig?

Über Firewall Ultra

Der Herausgeber Sony Interactive Entertainment und der Entwickler First Contact Entertainment haben die Fortsetzung zu Firewall Zero Hour namens Firewall Ultra für PlayStation VR2 angekündigt. Ein Veröffentlichungsdatum wurde nicht bekannt gegeben. Laut dem Studio ist der Titel die nächste Entwicklung in der Firewall-Franchise. Das Team nutzt all die neuen Funktionen, die die PlayStation VR2 zu bieten hat, und es gibt auch schon einige Einblicke, wie das Studio einige dieser Funktionen für Firewall Ultra verwendet habt. Sowohl die Charaktere, Orte und die Karten wurden komplett überarbeitet und können nun mit 4K-Auflösung und HDR-Format dargestellt werden.

Damit nicht genug, es wird auch völlig neue Inhalte geben, also neue Standorte und Charaktere, die viel zur Action beitragen. Waffen und Ausrüstung sind ebenso ein Teil des Ganzen, und ihr sollt alles noch viel feiner an euren eigenen Geschmack anpassen können. Firewall Ultra wird zudem auf eigenen Servern laufen, und es wird Runden geben. Somit spielt man standardmäßig ein „Best-of-three“, ähnlich wie in Overwatch und Konsorten. Zudem wird es neue PvE-Inhalte geben und es sind auch schon zukünftige Updates nach dem Start des Titels geplant. So soll die Versorgung mit stets neuen Charakteren, Karten und Waffen sichergestellt werden. Darüber hinaus nutzt der Titel die neuen Funktionen der PlayStation VR2 Sense-Technologie wie Eyetracking, mit der man intuitiv Waffen austauschen und HUD-Anzeigen über in das PlayStation VR2-Headset integrierte Kameras aufrufen kann. Cool!