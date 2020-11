Firefighting Simulator – The Squad ab sofort für PC erhältlich

Unter dem Slogan „UNITED AGAINST FIRE“ veröffentlichten astragon Entertainment und Chronos Unterhaltungssoftware vor kurzem die Feuerwehr-Simulation Firefighting Simulator – The Squad für den PC. Das von Feuerwehrenthusiasten bereits heiß erwartete Spiel ist ab sofort erhältlich.

Was erwartet euch im Spiel?

In Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines US-Feuerwehrmanns, um an mehr als 30 abwechslungsreichen Einsatzorten hautnah zu erleben, was es heißt, in einer 60km² großen Stadt als Feuerwehr-Team Brände zu bekämpfen. In den fesselnden Einsätzen gilt es gemeinsam mit dem Teammitgliedern mit 5 originalgetreuen Rosenbauer Amerika-Feuerwehrfahrzeugen, wie TP3 Pumper oder der T-Rex Hubrettungsbühne, in Aktion zu treten, Brände zu löschen und Menschen aus den Flammen zu retten. Während Einzelspieler dank intuitivem Befehlsinterface die Kontrolle über ihre KI-gesteuerten Kollegen übernehmen, um diesen Anweisungen zum weiteren Vorgehen zu geben, dürfen im kooperativen Multiplayer bis zu vier SpielerInnen gemeinsam zur Tat schreiten, um ihr Können und ihre Teamfähigkeiten im Bereich der Brandbekämpfung unter Beweis zu stellen.

Während der Einsätze sorgt nicht nur die komplexe Feuersimulation – inklusive Wasser, Rauch, Hitze, Backdrafts, Flashovers, Fettbränden und einer Vielzahl weiterer Brandursachen wie Elektronik, Chemikalien und Explosionen – für immer wieder neue Herausforderungen. SpielerInnen dürfen sich zudem auf ein komplexes Physik-System zur realistischen Darstellung von Zerstörung bei sich dynamisch ausbreitendem Feuer freuen. Für noch mehr Realismus sorgt unterdessen das authentische Equipment, wie beispielsweise Helme, Feuerwehrstiefel, Atemschutzgeräte und Werkzeuge von bekannten Herstellern aus der nordamerikanischen Feuerwehrindustrie, wie z.B. Cairns, MSA G1 SCBA, Leatherhead Tools und HAIX, welches den SpielernInnen während der Einsätze zur Verfügung steht.

Firefighting Simulator – The Squad Launch-Trailer