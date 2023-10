Final Fantasy 7 Rebirth: So sehen die schwarzen Bretter aus

Square Enix zeigte neue Aufnahmen der schwarzen Bretter, die über die Welt von Final Fantasy 7 Rebirth verteilt sind. Seht sie gleich hier!

Mehr zu Aufträgen in Rebirth

Nebenbei enthüllte das Video drei der Quests, die die Spieler übernehmen können. Quests ermöglichen es den Spielern, auf alle verfügbaren Anfragen in der Stadt zuzugreifen, ohne mit dem mit dieser Quest verbundenen NPC sprechen zu müssen. Der Social-Media-Post mit dem Video erklärt, dass Cloud schon wie in Remake als Alleskönner bekannt ist, was es ihm ermöglicht, alle Arten von Jobanfragen von Menschen in Not auf der ganzen Weltkarte anzunehmen. Das kurze Video des Quest Bulletin Board zeigt, wie Cloud auf das Schwarze Brett in Kalm, einer malerischen Stadt am Stadtrand von Midgar, zugreift, obwohl es auf der Karte mehr Bretter gibt, um das Auffinden neuer Quests für die Spieler zu erleichtern.

Die Aufgaben umfassen dabei das Wiederfinden von Karten, das Reparieren von Rohren, das Verfolgen von Monstern und natürlich auch der Schutz vor ebenselben. Im Prinzip wird uns hier das Selbe erwarten wie schon in Remake (hier geht’s zum Test), allerdings nur in verfeinerter Form. Schließlich war der Vorgänger noch ein Cross-Gen-Titel, und nun kann sich das Team ausschließlich auf die PS5 und deren Power stürzen – das hat schon bei Marvel’s Spider-Man 2 wunderbar funktioniert. Ob es auch bei Rebirth so einschlagen wird? So oder so, das Spiel wird am 29. Februar 2024 für PS5 erscheinen, und hier ist nun das Video bezüglich der Schwarzen Bretter für euch!