Final Fantasy 7 Rebirth: Etwa drei Mal so groß wie Remake

Final Fantasy 7 Rebirth klingt im Vergleich zu seinem Vorgänger ziemlich groß, wobei alle Inhalte im Spiel fast 100 Stunden in Anspruch nehmen.

Mehr zu Rebirth

Im Vergleich zu alten Square Enix-Spielen ist Final Fantasy 7 Remake nicht so lang. Man kann das Game in etwa 30 Stunden durchspielen, inklusive der Nebenquests wird man an die 35 Stunden brauchen. Verantwortlich dafür ist, dass sich alles nur in einer Stadt, Midgar, abspielt, und es ziemlich linear abläuft. Da Final Fantasy 7 Rebirth die Open-World-Route einschlägt, wäre es fair anzunehmen, dass das Abenteuer dieses Mal etwas größer sein wird. Und diese Annahme ist richtig! “Während die Story größer und ehrgeiziger ist als die Erzählung des vorherigen Spiels, umfasst Final Fantasy 7 Rebirth auch das Konzept der “freien Erkundung” mit fesselnden Geschichten, lustigen Minispielen, mächtigen Monstern und allem, was auf der ganzen Weltkarte zu finden ist”, so Regisseur Naoki Hamaguchi. “Wir hoffen, dass Sie diese Welt erkunden werden, da fast 100 Stunden Abenteuer auf Sie warten.”

Der Kreativdirektor und Kingdom Hearts-Schöpfer Tetsuya Nomura sprach auch mit dem PlayStation-Blog über das Spiel und deutete stark darauf hin, wo das Spiel endet. “Wir haben dies schon ein paar Mal erwähnt, aber die Reihenfolge, in der wir die Orte erkunden können, ist nicht die gleiche wie die des ursprünglichen Final Fantasy VII, und es gibt einige Verschiebungen in der Reihenfolge”, sagte Nomura. “Zum Beispiel ist Wutai, einer der wichtigsten Orte, nicht Teil der Route in Final Fantasy 7 Rebirth und wird erst im nächsten Teil besucht. Obwohl es einige Änderungen in der Reihenfolge der Orte gibt, erstrecken sich die in diesem Titel dargestellten Orte bis zu “The Forgotten Capital”, wo das größte Schicksal von Final Fantasy 7 auf euch wartet.“ Dort wartet ein Knackpunkt und eine Motivationssteigerung im Original, doch was in Rebirth passiert, wissen wir erst ab 29. Februar 2024!