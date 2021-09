Final Fantasy 4 Pixel Remaster Edition ab sofort auf Steam und Mobilgeräten verfügbar

Square Enix verkündete nun feierlich, dass die Final Fantasy 4 Pixel Remaster Edition ab sofort weltweit auf Steam und Mobilgeräten verfügbar ist. Fans können mit der 2D-Pixel-Remaster-Reihe die zeitlose Geschichte über Liebe und Verrat sowie die dynamischen Charaktere und Kämpfe mit überarbeiteter Pixel-Grafik und Ton als getreue Neuauflage erleben.

Was erwartet euch in der Final Fantasy 4 Pixel Remaster Edition?

Die Geschichte folgt Cecil, einem Dunkelritter und Kapitän der Rotschwingen, der mit seinem zuverlässigen Freund und der Frau, die er liebt, den Kampf gegen das tyrannische Königreich Baron aufnimmt. Er verbündet sich auf seiner Mission mit Kain dem Dragoon, Rosa der Weißmagierin, Rydia der Beschwörerin und vielen anderen, talentierten Kämpfern. Final Fantasy 4 setzte einen neuen Standard für Rollenspiele mit seiner vielseitigen Besetzung, der tiefgehenden Story und dem ATB-System (Active Time Battle) in Echtzeit, in dem die Zeit während des Kampfs weiterläuft und so für spannenden Handlungsdruck sorgt.

Die neue Version erweckt das Original mit Verbesserungen und Updates zum Leben. Darunter: