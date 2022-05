Fast wie WipEout: Im Mai kommt Redout 2

Mehr zu Redout 2

Der Herausgeber Saber Interactive und der Entwickler 34BigThings kündigten an, dass der heiß erwartete Rennfahrer Redout 2 am 26. Mai startet. Das Game erscheint auf PlayStation, PC (über Steam), Xbox und Nintendo Switch! Redout 2, das vom Entwickler als “die Zukunft des Rennsports” definiert wird, führt die Spieler:innen auf 36 futuristische Rennstrecken. Dazu kommt, dass es einen Spiegelmodus geben wird – die Reversibilität ergibt dann 72 Strecken mit ihren ganz eigenen Tücken. Die Action kann im Mehrspielermodus mit bis zu 12 Pilot:innen in Angriff genommen werden (auf PS, PC und Xbox).

Intensivste Rennaction sorgt dann dafür, dass ihr atemberaubende Geschwindigkeiten jenseits der 1.000 km/h erreichen werdet. 12 vollständig anpassbare Schiffschassis werden angeboten, so dass ihr euer gewähltes Vehikel auf ästhetische Perfektion abstimmen könnt. Zusätzlich zu KI-Renn- und Online-Multiplayer-Modi dürfen wir uns auf besondere Ereignisse, saisonale Inhalte, Zeitangriffsherausforderungen, Boss-Rennen und den Battle Royale-Modus „Last Person Standing” freuen. Natürlich darf dabei ein detaillierter Fotomodus nicht fehlen, und der Soundtrack wird von Elektro-Kalibern wie Dance with the Dead und Giorgio Moroder aufgepeppt. Wir dürfen gespannt sein!