Fantasy-Loot-Shooter Tiny Tina’s Wonderlands ab sofort erhältlich

2K und Gearbox Software veröffentlichten den Fantasy-Loot-Shooter Tiny Tina’s Wonderlands für Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 und für PC via Epic Games Store. Was das Spiel zu bieten hat, erfahrt ihr hier.

In Tiny Tina’s Wonderlands reisen die Schicksalsbringer*innen durch ein außergewöhnliches Tabletop-Reich, in dem Regeln eher Nebensache sind. Gemeinsam mit ihren schrägen Tischgenossen können die Spieler*innen ihre eigenen Multiklassen-Heldenfiguren erstellen. Mit ihnen können sie Beute machen und sich einen Weg durch eine Quest mit seltsamen Monstern und Verliesen voller Schätze ballern, metzeln und zaubern, um den tyrannischen Dragon Lord aufzuhalten. Die vollkommen unberechenbare Tiny Tina führt die Spieler*innen durch die chaotische Fantasy-Welt, die sie zum Leben erweckt hat – eine Welt mit ihren ganz eigenen Regeln, die Tiny Tina gerne auch mal ganz spontan auf den Kopf stellt.