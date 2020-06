F1 2020 Gameplay-Video stellt die Strecke in Baku vor

Seit dem die Strecke 2016 ein Teil des Racing-Kalenders wurde, ist sie ein Favourit der Fans. Die Fahrer müssen die risiko- aber auch chancenreiche Schlosskurve und den damit einhergehenden blinden Aufstieg meistern, was gleich von Anfang an für Nervenkitzel sorgt. Zusätzlich gilt es auch die Kurve 15 vor der langen Haarnadelkurve und die noch längere Start- und Zielgerade meistern.

Gute Nachrichten für alle F1-Fans – noch bevor die Formel1-Saison ein Comeback mit dem GP in Österreich feiert, stellt Codemasters mit einem F1 2020 Gameplay-Video den Kurs von Baku vor. Vor dem Virtual Grand Prix dieses Wochenendes auf dem selben Circuit – Azerbaijans Baku City – zeigt das vom F1 2020 Entwickler-Team aufgenommene Video Antonio Giovinazzi in seinem dynamischen Alfa Romeo.

Release und Special Edition

F1 2020 erscheint am 7. Juli 2020 in der F1 2020 „Schumacher-Deluxe-Edition“ und am 10. Juli 2020 in der F1 2020 „70 Jahre F1-Edition“ für PS4, Xbox One, Windows PC sowie Google Stadia. Käufer der F1 2020 „Schumacher-Deluxe-Edition“ erhalten drei Tage Vorabzugang. Ein exklusives F1 2020 Steelbook (Limited Edition) mit Michael Schumacher-Motiv ist in Kombination mit der F1 2020 „Schumacher-Deluxe-Edition“ bei ausgewählten Händlern verfügbar.

Zukünftige Neuigkeiten und Details zu allen neuen Features werden auf der Formel 1-Game-Webseite.