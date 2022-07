F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch Box-Versionen für 6.9.2022 angekündigt

Microids verkündet nun zur Freude aller Box-Version-Fans, dass wir uns Anfang September auf eine F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch Box-Version für PS4|5 sowie Switch freuen dürfen, die ab sofort auf Amazon vorbestellt werden kann.

Über das Spiel

Vor sechs Jahren fiel die Legion in das ursprünglich von Tieren bewohnte Torch City ein und kolonisierte die Stadt. Rayton, ein ehemaliger Soldat im Widerstandskrieg, lebt seit diesem einschlägigen Ereignis eher zurückgezogen. Nachdem jedoch sein Freund verhaftet wurde, holt sich Rayton seine mechanische Faust zurück und beschließt, sich den feindlichen Eindringlingen zu stellen. Zu diesem Zeitpunkt ahnt er noch nicht, dass er bald schon in ein viel größeres Komplott zwischen der Gang, dem Widerstand und der Legion verwickelt sein wird.

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch wurde von TiGames in Shanghai entwickelt und ist ein 3D-Metroidvania-Actionspiel mit einem Kaninchen als Protagonisten, das eine riesige mechanische Faust in einer originellen Dieselpunk-Welt schwingt, um seine Feinde zu bezwingen. In der ausgeklügelten und clever vernetzten Weltkarte ist eine Vielzahl von Rätseln und Herausforderungen versteckt, die es zu erkunden gilt. F.I.S.T. stellt Spielenden diverse Waffen, starke Kombos, aufrüstbare Fähigkeiten zur Verfügung und bietet ihnen ein schweißtreibendes Hardcore-Arcade-Erlebnis, das in keiner Sammlung fehlen darf. Die Unreal Engine 4, auf dessen Basis das Spiel entwickelt wurde, sorgt zudem für eine erstklassige visuelle Qualität mit physikbasiertem Rendering und detaillierten Texturen.