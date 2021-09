F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch ab sofort für PS4 und PS5 erhältlich

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, ein 3D-Metroidvania-Actionspiel in dem Hasen-Protagonist Rayton eine riesige mechanische Faust schwingt und mit einer Gruppe charmanter Charaktere die originelle Dieselpunk-Welt durchstreift, ist ab sofort für PlayStation 5 und PlayStation 4 erhältlich. Das Spiel wurde von TiGames in Shanghai entwickelt und von bilibili im Rahmen der PlayStation China Hero Project-Initiative veröffentlicht, die unabhängige chinesische Spieleentwickler vereint.

Worum geht’s?

Vor sechs Jahren kolonisierte die Legion die ursprünglich von Tieren bewohnte Torch City. Rabbit Rayton, ehemaliger Soldat im Widerstandskrieg, lebt seither zurückgezogen. Doch nachdem sein Freund gewaltsam verhaftet wurde, entschließt sich Rayton, seine mechanische Faust wieder auszupacken und sich zu wehren. Und er ahnt nicht, dass er dadurch in ein riesiges Komplott zwischen der Mafia, der Rebellion und der Legion verwickelt wird.

Was erwartet euch?

Ausgeklügelte und vernetzte Map mit unzähligen Geheimnissen

In einer vielfältigen Spielwelt im Metroidvania-Stil entdeckt ihr ein Dutzend unterschiedliche Gebiete mit verschiedenen Themen und Level-Designs. Siegreiche Kämpfe, das Lösen von Rätseln und Überwinden von Hindernissen in unzähligen Kammern, Tunneln und Abkürzungen sichern euch jede Menge nützliche Belohnungen. Durch die vernetzte und automatisch ladende Map ist die detaillierte Stadt Torch City noch überzeugender und schöner.

Kampfsystem im Arcade-Stil mit drei einzigartigen Waffen

Faust, Bohrer oder Peitsche: Ihr müsst je nach Situation auf dem Schlachtfeld zur Waffe ihrer Wahl greifen und ihren Kampfstil an die Gegebenheiten anpassen – je nachdem ob hoher Schaden, Treffgenauigkeit oder eine große Reichweite benötigt wird, um den Gegner zu bezwingen. Dutzende Feinde mit einzigartigen, unverwechselbaren Waffen und unterschiedlichen Kampfstrategien sowie zahlreiche Bosse mit immer neuen Angriffsmustern machen jeden Kampf einzigartig.

Einzigartige Dieselpunk-Optik mit Unreal Engine 4

Die einzigartige Kombination aus Dieselpunk-Stil und orientalischer Architektur bildet den zentralen visuellen Stil von Torch City, der auch den intensiven Konflikt zwischen den pelzigen Tieren und der mechanischen Armee in ihrem Aussehen widerspiegelt. Dank der Unreal Engine 4 mit physikbasiertem Rendering und extrem detaillierten Texturen bietet das Spiel eine großartige visuelle 3D-Performance, die das Genre auf ein ganz neues Level hebt.