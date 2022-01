Exynos 2200: Samsung kündigt neuen Prozessor an

Samsung hat den Exynos 2200 angekündigt, seinen neuen hauseigenen mobilen Prozessor für Smartphones. Mehr zum Chip lest ihr hier!

Über den Samsung Exynos 2200

Dieses Teil ist das erste mobile System-on-a-Chip, das eine GPU mit AMDs RDNA 2-Grafikarchitektur enthält und Funktionen wie hardwarebeschleunigtes Raytracing ermöglicht. Ja, was Raytracing auf Smartphones für einen Sinn macht und wie potent es im Endeffekt sein wird, bleibt noch immer offen. Doch: Die Zusammenarbeit mit AMD ist seit langem aktiv und trägt nun Früchte. Der Exynos 2200 wird nach Samsungs 4nm EUV-Verfahren hergestellt. Samsung brandmarkt diese GPU als “Xclipse”, und AMDs SVP der Radeon GPU-Technologie David Wang sagt in einer Aussage, dass die GPU „die erste von mehreren geplanten Generationen von AMD-Grafiken in Exynos SoCs” ist.

Auf der CPU-Seite verwendet der Exynos 2200 Arm v9-Kerne: einen leistungsstarken Cortex-X2-“Flaggschiffkern”, drei Cortex-A710-Kerne für eine ausgewogene Leistung und vier effizientere Cortex-A510-Kerne. Es gibt auch eine aktualisierte NPU mit der doppelten Leistung ihres Vorgängers, und eine neue ISP-Architektur, um kommende Kamerasensoren von bis zu 200 Megapixeln zu unterstützen. Wir werden wahrscheinlich bis zum Galaxy S22 warten müssen, um herauszufinden, ob die Technologie von AMD bei der Leistung in einem Smartphone Sinn macht und mehr Power bietet!