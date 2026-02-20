Extremsport am Handgelenk: Die Amazfit T-Rex Ultra 2 erreicht Europa

Wenn ihr euch abseits befestigter Wege am wohlsten fühlt, wisst ihr: Verlässlichkeit ist im Gelände überlebenswichtig. Amazfit hat heute die T-Rex Ultra 2 offiziell für den europäischen Markt vorgestellt. Die Smartwatch positioniert sich nicht nur als bloßes Upgrade, sondern als echtes Werkzeug für alle Entdecker:innen, die weder vor eisigen Temperaturen noch vor wochenlangen Expeditionen zurückweichen.

Titan-Power für euer Handgelenk Trotz eines massiven Akku-Sprungs auf 870 mAh – was ein Plus von 74 Prozent im Vergleich zum Vorgänger bedeutet – wiegt die Uhr fast exakt dasselbe. Das Geheimnis? Ihr dürft euch bei Gehäuseboden, Lünette und den haptischen Knöpfen auf Titan der Klasse Grade 5 verlassen. Das Material ist leichter als Edelstahl, aber deutlich robuster. Selbst bei klirrender Kälte von bis zu -30 °C bleibt die Uhr voll einsatzfähig, damit ihr euch auch im Hochwinter auf eure Daten verlassen könnt.

Navigation ohne Funkloch-Angst Nichts ist auf dem Berg ärgerlicher als eine Karte, die ohne Internet nicht lädt. Bei der T-Rex Ultra 2 könnt ihr auf vorinstallierte globale Karten setzen. Das 1,5-Zoll-AMOLED-Display leuchtet mit bis zu 3000 Nits so hell, dass ihr die topografischen Details selbst bei direkter Sonneneinstrahlung im Hochgebirge mühelos erkennt. Ihr dürft zudem kostenlose Höhen- und Skipistenkarten direkt über die Zepp-App nachladen, um für jede Route gewappnet zu sein. Für die nötige Präzision sorgen sechs Satellitensysteme gleichzeitig. Ein besonderes Highlight für Taktik-Fans: Die integrierte Taschenlampe bietet neben weißem Licht auch einen speziellen grünen Modus, der mit Nachtsichtgeräten kompatibel ist.

Intelligente Analyse für euer Training Egal ob Ultralauf, Klettern oder Rucking – über 170 Sportmodi stehen euch zur Verfügung. Die T-Rex Ultra 2 analysiert dabei nicht nur eure aktuelle Leistung, sondern behält auch euren Ermüdungsgrad und die Regeneration im Blick. Mit 64 GB internem Speicher habt ihr zudem reichlich Platz für Apps und Kartenmaterial. Wer im Alltag bezahlen möchte, kann dies dank der integrierten NFC-Schnittstelle bequem kontaktlos erledigen.