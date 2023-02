Exklusive LUSH x One Piece Produktpalette angekündigt

Am Montag, dem 20. Februar, bringt Lush die brandneue Produktreihe LUSH x ONE PIECE auf den Markt, die in allen Lush Filialen und im Onlineshop erhältlich sein wird.

Dabei handelt es sich um eine Zusammenarbeit mit dem weltweit bekannten japanischen Anime ONE PIECE, um das Abenteuer Baden und das 25-jährige Jubiläum von ONE PIECE zu feiern. Dies ist für Lush die erste Lizenzkooperation für eine komplette Produktpalette.

Das Konzept dieser Zusammenarbeit wurde durch die berühmten Worte von Monkey D. Ruffy, der Hauptfigur von ONE PIECE, inspiriert. Er träumt davon, der “König der Piraten” zu werden: “Ich rieche Abenteuer!!!”. Die Kollaboration umfasst sechs Produkte, darunter vier Badebomben – angelehnt an die ‘Teufelsfrucht’, die in der Geschichte mit einem Bissen geheimnisvolle Kräfte verleiht. Ergänzt werden die Badebomben von einem Schaumbad, das an Ruffys Strohhut angelehnt ist und einem Knot Wrap (die wiederverwendbare Geschenkverpackung von Lush) mit der symbolischen Piratenflagge von Ruffy und seiner Crew.

Mit der Einführung dieser neuen Produkte lädt Lush ein, in die Welt von ONE PIECE einzutauchen und gemeinsam mit den Charakteren eine imaginäre Segelreise anzutreten.

Auf welche LUSH x ONE PIECE Produkte könnt ihr euch freuen?

Gum-Gum Fruit Badebombe 7,95 Euro

Teufelsfrüchte sind geheimnisvolle Früchte in der Manga-Serie ONE PIECE. Sie verleihen nach nur einem Bissen magische Kräfte. Der Strohhut-Bengel Ruffy nahm einen Bissen von der Gum-Gum-Frucht und wurde zu einem superstarken Gummimenschen.

Während die “Gum-Gum Fruit” Badebombe zischt und wirbelt, verändert sich das Wasser allmählich; die dunkle Farbe, die für die “Haki-Kraft”, die schwarze Aura von Ruffy, steht, wird nach und nach aus dem Inneren der Badebombe freigesetzt. Strecke Arme und Beine aus und genieße, wie sich Ruffys Haki-Kraft langsam deinen Körper entspannt.

Der belebende Duft von schwarzer Johannisbeere, die Aprikosennoten des beruhigenden Davana-Öls und das frische süße Orangenöl sorgen dafür, dass du in die richtige Stimmung für Abenteuer kommst!

Straw Hat Schaumbad 11,00 Euro

Starte dein Abenteuer mit einem Schaumbad, das wie Ruffys Strohhut aussieht. Dieser kostbare Schatz ist gefüllt mit Ruffys Leidenschaft, König der Piraten zu werden! Beim Baden wirst du von ausgleichendem Zedernholzöl, frischem Mandarinenöl und dem subtilen süßen Duft von Benzoe umgeben. Der perfekte Ort zum Entspannen, bevor das nächste Abenteuer beginnt.

Flower-Flower Fruit Badebombe 7,95 Euro

Die Archäologin Nico Robin hat als Kind die Flower-Flower Frucht gegessen und dadurch Superkräfte entwickelt, die jeden Teil ihres Körpers wie eine Blume erblühen lassen.

Die Flower-Flower Fruit Badebombe erzeugt einen rosafarbenen Schaum, der sich ausbreitet und auf dem Wasser schwimmt, so wie die Blumen aufblühen und davonflattern, sobald Robin ihre Flower-Flower Fruit Power einsetzt. Deine Badezeit wird voller unbekannter und unvorstellbarer Möglichkeiten sein.

Die wunderbare Mischung aus Geranienöl, Damaszener Rosen Absolue und dem tiefen Duft von Jasmin Absolue sorgt für ein Bad, das den gleichen geheimnisvollen Charme hat wie Robin.

Human-Human Fruit Badebombe 7,95 Euro

Chopper ist ein niedliches Rentier mit blauer Nase und der zuverlässige Arzt der Strohhut-Bande. Er liebt Zuckerwatte und die Human-Human Frucht. Letztere verleiht ihm die Fähigkeit, sich in eine menschliche Hybridform zu verwandeln, um seine Freunde zu beschützen.

Die pilzförmige Human-Human-Fruit-Badebombe kann in zwei Teile zerlegt werden. Bei gemeinsamer Anwendung verteilen sich rote und weiße Farbspiele an der Wasseroberfläche. Der belebende Duft mit fruchtigem Bergamotte-Öl, cremigem Tonka-Absolue und köstlichem Kakao-Absolue trägt dazu bei, deine Stimmung aufzuhellen.

Flame-Flame Fruit Badebombe 7,95 Euro

Die Flame-Flame Frucht ist eine weitere Teufelsfrucht, die von Ruffys älterem Bruder Puma D. Ace gegessen wurde. Sie gab ihm die Macht, überall Flammen zu entzünden, sie zu kontrollieren und seinen Körper in Flammen aufzulösen. Sobald die Flame-Flame-Fruit-Badebombe ins Wasser geworfen wird, erzeugt sie ein heißes Bad, das der “Fire Fist” ähnelt, dem charakteristischen Angriff von Ace.

Beobachte, wie sich feurige Orangetöne in der Badewanne ausbreiten und Knisterbrause wie Feuerwerkskörper knallen. Der erdige Duft von Mandarinenöl, die Süße und Schärfe von Bockshornklee Absolue und der Duft von süßem Orangenöl erfüllen das Badezimmer… Die Wärme schafft eine brüderliche Verbindung von Körper und Geist.

One Piece Flag Knot Wrap 100cm x 100cm 25,00 Euro

Dieses limitierte Knot Wrap ist eine wiederverwendbare Geschenkverpackung aus PET-Plastikflaschen. Das Knot Wrap zeigt das Motiv der Piratenflagge, die von den Piratenschiffen “Going Merry” und “Thousand Sunny” der “Straw Hat Crew” unter der Führung von Ruffy gehisst wird.

Es kann auf vielfältige Weise verwendet werden! Du kannst sogar einem*einer der Pirat*innen werden, indem du die Flagge in deinem Zimmer aufhängst. Und das Beste: Du kannst sie immer wieder anders verwenden, ganz wie du willst.