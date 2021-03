Evil Genius 2 Gameplay-Trailer stellt Emma vor

Samantha Bond, die den meisten noch als Moneypenny in den Bond-Filmen der Brosnan-Ära bekannt sein dürfte, wurde heute in einem brandneuen Trailer als Stimme der Spionagemeisterin Emma vorgestellt, die jetzt als Superschurkin Rache an ihrem ehemaligen Geheimdienst üben will.

Brian Blessed ist ein britisches Aushängeschild und einer der bekanntesten und dekoriertesten Schauspieler des Landes. Seine markante Stimme verlieh er bereits zahllosen Leinwand- und Bühnenauftritten. Zu seinen wohl bekanntesten Rollen zählen die des Boss Nass in Star Wars: Episode 1 – Die dunkle Bedrohung und seine Darbietung als Prinz Vultan im Kultklassiker Flash Gordon. Daneben kann er in seiner Vita Auftritte in Spielfilmen wie Disneys Tarzan, Robin Hood: König der Diebe und Kenneth Branaghs Henry V, sowie weltbekannte TV-Serien wie Blackadder oder I, Claudius vorweisen. Wie Samantha Bond hat auch Brian Blessed viele Male mit der Royal Shakespeare Company zusammengearbeitet.

Zudem konnten auch Glenn McCready und Rakie Ayola erneut verpflichtet werden, die Rebellion-Urgesteine noch aus Titeln wie Strange Brigade und Zombie Army 4: Dead War kennen dürften.

Die Weltherrschafts-Simulation erscheint am 30.3.2021 auf Steam. Weitere Informationen zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Spielwebseite.