Euer Winterurlaub in Schladming: Vielfalt und Freiheit bei Schladming Appartements

Skipisten und Adrenalin, Ruhe und verschneite Natur, Events und urbanes Flair – der Winter in Schladming hat viele Gesichter. Schladming Appartements spiegelt diesen Geist wider: Mit über 250 Serviced Appartements, Chalets und Aparthotels von Smart Price bis Premium vereint das Angebot die Freiheit des Selbstversorger-Urlaubs mit Services, die euren Winter noch angenehmer machen. Ob Ski-in/Ski-out direkt an der Piste, die Nähe zu Lift und Stadt oder ein Rückzugsort mitten in der Natur – bei Schladming Appartements könnt ihr genau den Stil wählen, der zu euch passt.

Flexibilität und Komfort nach eurem Rhythmus

Jedes Appartement bietet euch eine eigene Küche, Privatsphäre und das gute Gefühl, wirklich angekommen zu sein. Ihr könnt heute selbst kochen, morgen in eurem Lieblingsrestaurant essen oder euch von privaten Köch:innen verwöhnen lassen. Euer Urlaub folgt bei Schladming Appartements ganz eurem eigenen Rhythmus. Dank benutzerfreundlicher Filter findet ihr euer persönliches Traumdomizil mit nur wenigen Klicks. Von der Ausstattung über die Lage bis hin zu speziellen Extras könnt ihr euer individuelles Urlaubs-Match schnell und einfach erstellen.

Das passende Zuhause für alle Ansprüche

Vom gemütlichen Studio bis hin zum luxuriösen Chalet mit Sauna gibt es für Familien, Freund:innen, Paare oder Alleinreisende:innen immer das passende Zuhause. Ihr müsst euch hier nicht zwischen Unabhängigkeit und Komfort entscheiden. Wenn ihr mögt, startet ihr mit frischen Brötchen und Kaffee aus einem gelieferten Frühstückskorb in den Tag. Danach könnt ihr den Pistenspaß auf der 4-Berge-Skischaukel mit Planai, Hauser Kaibling, Hochwurzen und Reiteralm erleben und am Abend im warmen Pool oder in der privaten Sauna entspannen.

Rundum-Service für einen stressfreien Aufenthalt

Auch eure Anreise gestaltet sich vollkommen stressfrei: Mit der kostenlosen Abholung vom Bahnhof beginnt euer Urlaub vom ersten Moment an. Das Guest-Experience-Team ist an 365 Tagen im Jahr für euch erreichbar – tagsüber im Servicebüro und im Notfall sogar rund um die Uhr. Über die hauseigene Gäste-App dürft ihr eure Wünsche bequem organisieren. Ob Yoga, Fitness, Kühlschrankservice, Wäschewechsel, Early Check-in oder Late Check-out – alles lässt sich digital steuern. Mit der Schladming-Appartements-Bonuscard warten zudem über 30 Partner:innenangebote in der Region auf euch, und auch eure Hunde sind bei Schladming Appartements herzlich willkommen.

Schladming Appartements steht für Vielfalt, Freiheit und Urlaubsqualität in jeder Kategorie und bietet euch das Beste aus Hotel und Ferienwohnung. Ihr werdet schnell merken: Diese Flexibilität ist kein Luxus, sondern das neue Maß an Entspannung.